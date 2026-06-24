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Bild auf 5 Minuten zeigt Schafe
Die Schafe wechseln zwischen vier Sektoren, sodass sich die Vegetation immer wieder erholen kann.
S1/Niederösterreich
24/06/2026
Cool

Rasenmäher auf vier Pfoten: Schafe pflegen ASFINAG-Solarpark

Rund 20 Schafe sind seit dem Wochenende bei einer Photovoltaikanlage der ASFINAG an der S 1 Wiener Außenringschnellstraße zwischen Schwechat und Leopoldsdorf im Einsatz. Auf 4,3 Hektar beweiden sie die Fläche.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Sie ersetzen damit Maschinen. Die Tiere sorgen für eine leise und gleichmäßige Pflege der Wiesen. Gleichzeitig entsteht ein strukturreicher Lebensraum für Insekten und andere Arten. Ein Viertel der Fläche bleibt bewusst unberührt und dient als Rückzugsraum, etwa für Wildbienen.

Schafe wechseln zwischen vier Sektionen

Besonders ist die Kombination: Die Anlage mit einer Maximalleistung von 1,2 Megawatt produziert Strom zum Beispiel für den Tunnel Rannersdorf und wird gleichzeitig naturnah bewirtschaftet. Die Schafe wechseln zwischen vier Sektoren, sodass sich die Vegetation immer wieder erholen kann. Fachleute vom Verein Hirtenkultur begleiten das Projekt, betreuen die Tiere täglich und beobachten, wie sich die Artenvielfalt entwickelt.

Bild auf 5 Minuten zeigt Schafe
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Die Tiere sorgen für eine leise und gleichmäßige Pflege der Wiesen.
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