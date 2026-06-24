Urlaub in Italien: „App-Pflicht“ am Strand betrifft tausende Reisende

Wer in diesem Sommer Sardinien besuchen will, muss sich vorbereiten: Seit 2025 sind spontane Besuche an einem beliebten Strand nicht mehr möglich.

Das Thema Sandstrand bleibt auch in diesem Sommer ein Dilemma. Viele beliebte Reiseziele auf Sardinien und in Italien kämpfen mit den spürbaren Folgen des Massentourismus. Die Hintergründe jener Entwicklung sind hinlänglich bekannt: Der Besucherdruck auf beliebte Strände wächst, die Umwelt leidet und Einheimische finden kaum noch Platz. An anderen Küstenabschnitten gelten mittlerweile ganz ähnliche Einschränkungen.

Keine App? Kein Strandbesuch

Ein prominentes Beispiel für der Entwicklung ist der Strand Tuerredda in der Bucht von Teulada, welcher zu den bekanntesten Sardiniens gehört. Mit seinem kristallblauen Wasser und dem weißen Sand zieht er jedes Jahr Tausende Touristen an. Um den enormen Andrang effektiv zu kontrollieren, arbeitet die Gemeinde Teulada auch in diesem Sommer wieder mit einem digitalen Zugangssystem. Wer den Strand besuchen will, muss seinen Platz vorab über eine App buchen.

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Erfolgreiches „Testjahr“

Bereits zur Einführung gab es Aufmerksamkeit für das strikte Vorgehen. Die sardische Regionalzeitung L‘Unione Sarda hatte damals über die neue Regelung berichtet. Das System scheint so gut zu funktionieren, dass es auch in diesem Jahr beibehalten wird: Nur wer online ein Ticket hat, darf den Strand besuchen. Wer trotz Reservierung nicht pünktlich erscheint, verliert seinen Platz. Die digitale Optimierung soll vor allem die Schwachstellen der Vergangenheit vergessen machen. Das frühere Buchungssystem führte dem Portal zufolge aber regelmäßig zu Problemen: Menschen hätten sich mit langen Warteschlangen herumschlagen müssen, zudem habe es überbuchte Tage und fehlerhafte Angaben im Netz gegeben.

Eintrittspreise je nach Zugang moderat

An den generellen Kapazitäten ändert die App-Pflicht hingegen nichts. Die tägliche Besucherobergrenze liege bei 1.100 Personen und gelte bereits seit 2020. Von den 1.100 täglichen Plätzen sind 729 für den freien Strand reserviert, 371 gehen an die zwei Strandbäder. Auch finanziell bleibt die Hürde moderat: Die Eintrittspreise liegen laut dem Nachrichtenportal L‘essentiel bei ein bis zwei Euro pro Person. Auch an der oberen Adria verändern sich die Bedingungen für Badegäste: Im Ferienort Jesolo setzt man künftig auf größere Freiräume zwischen den Liegebereichen. Außerdem gibt es sogenannte „Rote Zonen“ – wir haben berichtet.