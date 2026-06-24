Udo Jürgens Bruder verliert nach 43 Jahren seine Wohnung

Nach mehr als vier Jahrzehnten muss der Bruder der verstorbenen Schlager-Legende Udo Jürgens seine Wohnung im Münchner Stadtteil Schwabing verlassen.

Der Bruder von Udo Jürgens muss ausziehen, auf dem Bild war er in Kärnten zu Gast noch zu Lebzeiten.

Der Bruder von Udo Jürgens muss ausziehen, auf dem Bild war er in Kärnten zu Gast noch zu Lebzeiten.

Für den renommierten Maler Manfred Bockelmann (82) bedeutet es einen schmerzhaften Einschnitt. Grund dafür ist eine Eigenbedarfskündigung. Über 43 Jahre lang diente die Wohnung der Familie als glückliches Zuhause, in dem auch Bockelmanns Kunst entstand und seine Tochter aufwuchs, berichtet die deutsche BILD.

Bruder von Udo Jürgens ist tief betroffen

Gegenüber dem „Merkur“ zeigte sich der international erfolgreiche Künstler, der seine Werke bereits in weit über 100 weltweiten Ausstellungen präsentiert hat, tief getroffen und bezeichnete den erzwungenen Auszug als „gnadenlos“. Nun steht für ihn das Packen an. Manfred Bockelmann wird München verlassen und anscheinend in seine Heimat Kärnten nach Österreich zurückkehren, wo er einst gemeinsam mit seinem Bruder auf dem elterlichen Schloss aufgewachsen ist.