Tödliches Drama in Wien: Fußgänger auf U4-Gleisen von Zug erfasst

Zu einer Unfall-Tragödie kam es am Mittwochvormittag in Wien. Bei der Linie U4 verstarb ein Mann, der von einer U-Bahn erfasst wurde.

Trotz des raschen Einsatzes der Berufsrettung Wien, die umgehend mit der notmedizinischen Versorgung vor Ort begann, verstarb der Mann noch in der Station.

Trotz des raschen Einsatzes der Berufsrettung Wien, die umgehend mit der notmedizinischen Versorgung vor Ort begann, verstarb der Mann noch in der Station.

U-Bahn Tragödie heute in Wien: Bei der Station Längenfeldgasse der U4 ging ein Mann über die Gleise. Er wurde von der U-Bahn erfasst.

Mann verstarb noch vor Ort

Nach Angaben von Augenzeugen hatte ein Mann die Gleise in Fahrtrichtung Hütteldorf betreten. Obwohl der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn sofort eine Notbremsung einleitete, konnte der Zug nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden und erfasste den Mann. Trotz des raschen Einsatzes der Berufsrettung Wien, die umgehend mit der notmedizinischen Versorgung vor Ort begann, verstarb der Mann noch in der Station.

U-Bahnfahrer erlitt Schock

In einem Statement gegenüber 5 Minuten heißt es zu dem Vorfall seitens der Wiener Linien: „Morgens gegen 7 Uhr ist es bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse zu einem tragischen Unfall gekommen. Laut Zeugen wollte eine Person die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf in der Station überqueren. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit der einfahrenden U-Bahn nicht mehr verhindert werden. Der Mann wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Der U-Bahn Fahrer wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Die Wiener Linien bedauern dieses Ereignis sehr und möchten den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Wir appellieren eindringlich an unsere Fahrgäste, nicht den Gleisbereich zu betreten sowie bei einem Vorfall sofort den Zugnotstopp sowie die Notsprechanlage in den Stationen bzw. in den Fahrzeugen zu betätigen. Denn im Zweifelsfall ist es ein Notfall!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert