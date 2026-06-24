Hitzewarnstufe Rot ausgerufen: Diese Regionen trifft es extrem

Die GeoSphere Austria gibt für Samstag, Sonntag und Montag für den gesamten Nordosten Österreichs, aber auch für den oberösterreichischen Zentralraum, Teile des Wald- und Mostviertels sowie die Städte Villach, Klagenfurt und Graz

Am Montag sollte sich die Hitzewelle minimal abschwächen – mit Ausnahme des Nordostens, wo es weiter extrem heiß bleibt. Die Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Laut Vorhersageabteilung der GeoSphere Austria könnte am Sonntag der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 (40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg) fallen.

Rote Hitzewarnungen für diese Regionen

Für folgende Regionen wird für Samstag, Sonntag und Montag eine rote Hitzewarnung ausgegeben: Wien, Weinviertel, Tullnerfeld, Bezirke Krems-Land, St. Pölten, Horn, Hollabrunn, Bruck an der Leitha, Mödling, Baden und Wiener Neustadt (alle NÖ) und für das Nordburgenland. Im OÖ Zentralraum wurden die Bezirke Linz, Linz-Land, Steyr, Wels und Perg am Samstag und Sonntag auf „rot“ gesetzt. Im Süden Österreichs werden die Städte Graz, Villach und Klagenfurt nur für Sonntag auf „rot“ gesetzt.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Nächte werden auch heiß

Ausschlaggebend für die rote Hitzewarnung ist unter anderem auch der Umstand, dass es – vor allem in den Städten – auch in den Nächten kaum noch abkühlt. Voraussichtliche Temperaturminima von 24 bis 27 Grad verdeutlichen dies. Am Montag wird, so Stand Mittwoch, die rote Hitzewarnung für sämtliche Landesteile mit Ausnahme des Nordostens auf „orange“ zurückgesetzt.

„Anhaltende Hitzebelastung über mehrere Tage“

„Der Ostalpenraum steht unter dem Einfluss eines mächtigen Hochdruckgebietes und subtropische Luftmassen sind wetterbestimmend“, erklärt Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor GeoSphere Austria die Entscheidung. „Aufgrund der seit vergangenem Freitag anhaltenden Hitzebelastung und einem weiteren prognostizierten Temperaturanstieg wird ab Samstag eine rote Temperaturwarnung, vor allem für den Nordosten Österreichs, mit Sonntag dann auch für die Ballungszentren ausgegeben. Die fehlende nächtliche Abkühlung und das prognostizierte Überschreiten der jemals gemessenen Tageshöchsttemperaturen sind mitentscheidend für die Festlegung der Warnstufe rot.“

Tipps bei Hitze: Die GeoSphere Austria empfiehlt den Bewohnerinnen und Bewohnern jener Regionen mit Hitzewarnung rot folgende Verhaltensweisen: Direktes Sonnenlicht meiden und Kinder vor der Sonne schützen sowie verbaute und versiegelte Plätze ohne Schatten meiden.

Nicht in der heißesten Tageszeit von circa 12 bis 16 Uhr nach draußen gehen.

Vorhänge und Jalousien schließen sowie die Fenster vorwiegend in der Nacht oder in den kühlen Morgenstunden öffnen.

Große Anstrengungen vermeiden und körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend verlagern.

Luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen.

Kühl duschen oder kalte Arm- und Fußbäder nehmen.

Ausreichend und regelmäßig mindestens 2 bis 3 Liter trinken, am besten Wasser, ungesüßten Tee oder verdünnte Fruchtsäfte, und besonders darauf achten, dass ältere Mitmenschen und Kinder genug Flüssigkeit zu sich nehmen.

Leichte Nahrung und keinesfalls Alkohol konsumieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 12:39 Uhr aktualisiert