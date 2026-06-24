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/ ©Feuerwehr Prägraten a. G.
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand in Tirol.
Den Rettungskräften gelang es im Verlauf des Einsatzes, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und einzudämmen.
Matrei in Osttirol
24/06/2026
200 Einsatzkräfte

Flammen-Inferno in Osttirol: Brand zerstörte Bauernhof komplett

Großbrand in Matrei in Osttirol: Ein Bauernhof brannte komplett nieder. 220 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Bewohner und Vieh konnten rechtzeitig gerettet werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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In der Nacht auf Mittwoch ist in Matrei in Osttirol ein verheerender Brand auf einem Bauernhof ausgebrochen, der das landwirtschaftliche Anwesen komplett zerstört hat. Der Alarm ging kurz nach 2 Uhr früh bei der Feuerwehr ein. Als die ersten Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand, und die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

220 Feuerwehrleute im Einsatz

Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, auch das Großvieh wurde erfolgreich aus den Stallungen auf eine Weide getrieben, sodass niemand verletzt wurde, wie der ORF berichtet. Den Rettungskräften gelang es im Verlauf des Einsatzes, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und einzudämmen. Insgesamt standen rund 220 Mitglieder der Feuerwehren aus Matrei in Osttirol, Huben, Lienz, Virgen, Hopfgarten im Defereggental und Prägraten am Großvenediger im Großeinsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

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