Tödlicher Verkehrsunfall: Gemeinde trauert um beliebte Amtsleiterin (37)

Die 37-jährige Amtsleiterin Katrin Schweighuber ist bei einem schweren Verkehrsunfall gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ums Leben gekommen. In ihrer Heimatgemeinde herrschen Fassungslosigkeit und Trauer.

Manche Nachrichten lassen eine ganze Gemeinde innehalten. Eine solche erreichte die Bewohner von Maria Neustift in Oberösterreich in diesen Tagen. Amtsleiterin Katrin Schweighuber ist im Alter von nur 37 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten war sie am Sonntagabend auf einem Motorrad unterwegs, als es auf der Ennstal-Bundesstraße B320 bei Radstadt zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Für das Paar kam jede Hilfe zu spät.

Fassungslosigkeit nach tragischem Unfall

Die Nachricht verbreitete sich rasch und löste große Betroffenheit aus. In der Gemeinde galt Katrin Schweighuber als engagierte Ansprechpartnerin, die ihre Aufgaben mit viel Herzblut erfüllte. Für viele war sie weit mehr als eine Verwaltungsmitarbeiterin. Sie war ein vertrautes Gesicht im Gemeindeamt, hatte für Anliegen stets ein offenes Ohr und wurde von Kollegen wie Bürgern gleichermaßen geschätzt. Auf der Internetseite der Gemeinde wurde mittlerweile eine Trauerbotschaft veröffentlicht. Darin wird die Verstorbene als fachkundige, hilfsbereite und herzliche Persönlichkeit beschrieben. „Wir werden Katrin als engagierten und lebensfrohen Menschen in dankbarer Erinnerung behalten.“

Große Lücke für viele Menschen

Besonders schwer wiegt der Verlust für ihre Familie, Freunde und Wegbegleiter. Doch auch für die rund 1.600 Einwohner zählende Gemeinde hinterlässt ihr Tod eine spürbare Lücke. „Du bist nicht mehr dort, wo du warst , aber überall, wo wir sind“, ist in dem Pater zu lesen. Zahlreiche Beileidsbekundungen zeigen, wie viele Menschen die 37-Jährige mit ihrer Art berührt hat. Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 27. Juni um 13 Uhr in der Aufbahrungshalle Maria Neustift statt. Anschließend findet ein Trauergottesdienst in der Wallfahrtskirche statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert