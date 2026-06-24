Unwetter & Pensionen: Wiener Städtische zieht Bilanz in Österreich

Die Wiener Städtische befindet sich weiterhin auf einem stabilen Wachstumskurs. Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen ein Prämienwachstum von 4,7 Prozent und lag damit über dem Marktschnitt. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 3,2 Milliarden Euro an Versicherungsleistungen in Österreich ausgezahlt – das entspricht knapp 13 Millionen Euro pro Arbeitstag. Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2026 fort, in dem ein Gesamtwachstum von rund 5 Prozent erzielt werden konnte.

Die einzelnen Sparten entwickelten sich im ersten Quartal 2026 wie folgt: Schaden-/Unfallversicherung : plus 4,9 Prozent Lebensversicherung : plus 4,6 Prozent Krankenversicherung : plus 7,3 Prozent



Wachsende Verunsicherung in das staatliche Pensionssystem

Besonders auffällig ist die deutliche Belebung in der Lebensversicherung, wo das Neugeschäft in den letzten zwei bis drei Jahren um insgesamt über 50 Prozent zulegte. Generaldirektor Müller führt dies auf die wachsende Verunsicherung der Bevölkerung bezüglich des staatlichen Pensionssystems und der Debatten um das Budgetdefizit zurück. Ralph Müller: „In den 1950er- und 60er-Jahren teilten sich noch fünf bis sechs Arbeitnehmer die Finanzierung einer Pension. Rechnet man auf das Jahr 2040 voraus, wird das Verhältnis bei 2:1 liegen. Das ist natürlich ein gewaltiger Druck fürs System.“

Größter Lehrlingsausbildner in der Branche

Das Unternehmen selbst geht beim Thema Beschäftigung älterer Menschen voran: Aktuell sind bei der Wiener Städtischen 284 Mitarbeiter in der Altersklasse 60+ tätig (ca. 7 Prozent der Gesamtbelegschaft), zudem wurden in den letzten vier Jahren 313 Personen über 50 Jahre neu eingestellt. Gleichzeitig engagiert sich die Versicherung stark in der Jugendförderung und stellte zum Jahresende 20 neue Lehrlinge ein, was sie zum größten Lehrlingsausbildner der Branche macht.

Unwettersaison 2026 holt nach „Ausnahmejahr“ wieder auf

Nach dem historischen Rekordschadenjahr 2024 (227 Millionen Euro an Schadensleistungen österreichweit) stellte das Jahr 2025 mit außergewöhnlich wenigen Naturkatastrophenschäden eine seltene Ausnahme dar. Für das laufende Jahr 2026 zeigt die Kurve jedoch bereits wieder steil nach oben: Bis Ende Juni wurden österreichweit bereits Schäden in der Höhe von rund 17 Millionen Euro registriert – ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Angesichts der aktuellen Hitzewelle rechnet die Versicherung mit schweren Folgeunwettern im Juli und August. Durch die kontinentale Lage sei Österreich vom Klimawandel überdurchschnittlich betroffen. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad müsse man hierzulande mit einer effektiven Erwärmung von 3 bis 4 Grad kalkulieren.