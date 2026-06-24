Steuersenkung bei Tampons und Binden: Sind die Preise wirklich gesunken?

Viele Konsumenten fragen sich, ob Steuersenkungen tatsächlich bei ihnen ankommen. Eine aktuelle Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde liefert nun eine klare Antwort.

Werden Steuersenkungen vom Handel tatsächlich an die Kunden weitergegeben oder bleiben sie in den Unternehmen hängen? Genau dieser Frage ist die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nachgegangen. Das Ergebnis: Die Umsatzsteuerbefreiung für Tampons, Binden und weitere Hygieneprodukte wurde laut Behörde vollständig an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben.

Behörde fand nur kurzfristige Probleme

Wie aus der Untersuchung hervorgeht, gab es unmittelbar nach der Einführung der Steuerbefreiung vereinzelt Abweichungen bei den Preisen. Diese seien jedoch auf technische und operative Umstellungen zurückzuführen gewesen und innerhalb weniger Tage behoben worden. Für den österreichischen Lebensmittelhandel ist das Ergebnis eine Bestätigung. Die bestehenden Kontrollmechanismen würden funktionieren, heißt es von Branchenvertretern.

Das gilt auch für Lebensmittel

Mit Blick auf die geplante Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel verspricht der Lebensmittelhandel ebenfalls eine Weitergabe an die Kunden. „So wie bei den Hygieneprodukten werden wir selbstverständlich auch die Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben“, betont der Obmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich, Christian Prauchner.

Kritik an neuen Kontrollen

Gleichzeitig spricht sich die Branche gegen zusätzliche Meldepflichten oder eine sogenannte Margendatenbank aus. Der Lebensmittelhandel argumentiert, dass die aktuelle Untersuchung zeige, dass bestehende Kontrollen ausreichend seien. Zusätzliche Vorgaben würden vor allem mehr Bürokratie und höhere Kosten verursachen. Laut Branchenvertretern hätten zahlreiche neue Vorschriften und technische Anpassungen bereits in den vergangenen Monaten Kosten in Millionenhöhe verursacht. Diese würden sich langfristig auch auf die Preise auswirken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 20:01 Uhr aktualisiert