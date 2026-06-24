Sushi Pop Up bei HOFER: Viraler Food-Trend jetzt in Österreich erhältlich

Liebhaber:innen von Sushi wissen: Bei HOFER finden sie verschiedene Sushi-Köstlichkeiten wie Maki und Onigiri im Kühlregal.

Liebhaber:innen von Sushi wissen: Bei HOFER finden sie verschiedene Sushi-Köstlichkeiten wie Maki und Onigiri im Kühlregal.

Liebhaber:innen von Sushi wissen: Bei HOFER finden sie verschiedene Sushi-Köstlichkeiten wie Maki und Onigiri im Kühlregal.

Dubai-Schokolade, Cronuts oder Eis, das täuschend echt aussieht wie Obst. Ja, es geht um Food-Hypes, die vor allem auf Social Media viral gegangen sind. Und der neueste Trend? Hier dürfen sich Japan-Fans freuen: das sogenannte “Sushi Push Pop”. Hierbei handelt es sich um eine Sushi-Rolle in der Röhre. Die Stücke sind bereits vorgeschnitten und werden Stück für Stück aus der Rolle nach oben geschoben. Sozusagen Sushi am Stiel, das auch praktisch für unterwegs ist.

Schon ab 3,99 Euro erhältlich

Auch HOFER Kund:innen können sich ab 26. Juni von dem Sushi-Trend überzeugen: Das Sushi Pop Up gibt es in verschiedenen Sorten und ist um 3,99 Euro erhältlich. Aber auch im dauerhaften Sortiment hält der Diskonter genussvolle Sushi-Spezialitäten in verschiedenen Sorten bereit. Hier stehen Klassiker wie Maki von Wonnemeyer oder verschiedene Sushi-Boxen von Snack Time im Angebot. Ebenfalls gibt es die Snack Time Onigiri. Damit frischer Genuss garantiert ist, finden Kund:innen alle Sushi-Köstlichkeiten im Kühlregal.