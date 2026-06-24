Keine Abkühlung: Heiße Temperaturen von der Früh weg

Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, gibt es in Österreich strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 37 Grad. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer aktuellen Prognose mitteilen, zeigt sich der Himmel über dem Großteil des Bundesgebietes weitgehend wolkenlos. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtungen zwischen Nordwest und Ost. Bereits die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 21 Grad. Am Nachmittag werden es zwischen 28 bis 37 Grad. Ganz ohne Wetterkapriolen verläuft der Donnerstag jedoch nicht überall. Während es im Flach- und Hügelland trocken bleibt, bilden sich im Bergland im Tagesverlauf vereinzelt Quellwolken. Laut GeoSphere Austria sind lokale Regenschauer oder vereinzelte, isolierte Gewitter insbesondere im Südwesten des Landes möglich.

Bis zu 19 Grad am Berg

Auch in den alpinen Regionen macht sich die Hitzewelle deutlich bemerkbar. Der Tag startet auf den Bergen größtenteils sehr sonnig mit nur wenigen Schleierwolken. Lokale Nebelfelder im Südosten und am Tauernhauptkamm lösen sich am Vormittag rasch auf. Nachmittags entstehen entlang des Hauptkamms, in den Lienzer Dolomiten und in den Nockbergen Quellwolken, die sich kurzzeitig zu gewittrigen Schauern entwickeln können. Es bleibt jedoch überwiegend windschwach und für die Höhe extrem warm: In 2.000 Metern Seehöhe werden bis zu 19 Grad erreicht, selbst in 3.000 Metern Höhe hat es noch um die 10 Grad.