Drama im Urlaub: Bademeister aus Lignano wurden zu Lebensrettern für zwei Österreicher

Einen Tag nach dem Hitze-Kollaps österreichischer Jugendlicher mussten zwei 82-jährige Urlauber fast zeitgleich aus dem Meer gerettet und am Strand wiederbelebt werden.

Am Strand von Lignano hat sich gestern am Vormittag ein schwerwiegender Zwischenfall mit Urlaubern aus Österreich ereignet. Nur einen Tag nach einem medizinischen Einsatz wegen Hitzeschlägen bei einer jugendlichen Reisegruppe, wir haben berichtet, mussten zwei 82-jährige Personen fast zeitgleich aus dem Meer gerettet und am Strand reanimiert werden.

Regungslos im Wasser

Gegen 10:40 Uhr bemerkte ein Bademeister einen regungslosen Mann im Wasser. Der 82-jährige Österreicher hatte infolge eines Hitzeschocks das Bewusstsein verloren. Dem Rettungsschwimmer gelang es, den Senioren aus dem Wasser zu bergen und erfolgreich wiederzubeleben, woraufhin der Mann in das örtliche medizinische Versorgungszentrum eingeliefert wurde.

Österreicherin erlitt epileptischen Anfall

Fast im selben Moment kam es unweit davon zu einem zweiten Notfall, als eine ebenfalls 82-jährige Österreicherin im Wasser einen epileptischen Anfall erlitt und das Bewusstsein verlor. Auch sie konnte von einem Bademeister gerettet werden. Nach einer erfolgreichen Reanimation direkt am Strand wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Udine geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 07:25 Uhr aktualisiert