Schutz bei Extremhitze: Neue Kriterien für Bauaufträge gefordert

Die öffentliche Hand soll beim Schutz von Bauarbeitern eine Vorreiterrolle einnehmen. Das neue Vergaberecht bietet laut Gewerkschaft erstmals die Chance, Hitze-Maßnahmen vor dem Baustart zu bewerten.

Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) fordert, den Hitzeschutz für Bauarbeiter als fixes Kriterium in allen öffentlichen Ausschreibungen zu verankern. Angesichts immer häufigerer Hitzewellen in Österreich dürfe das Thema nicht erst direkt auf der Baustelle diskutiert werden. Wie die Gewerkschaft in einer Presseaussendung mitteilt, bietet die aktuelle Novelle des Bundesvergabegesetzes die rechtliche Grundlage, um soziale und ökologische Kriterien stärker in Ausschreibungen einzubeziehen. Gemeinden, Länder und der Bund, die jährlich Bauaufträge in Milliardenhöhe vergeben, stünden hier in einer besonderen Vorbildwirkung.

Bevorzugung für Betriebe mit Schutzkonzept

Unternehmen, die nachweislich Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten umsetzen, sollen laut der Gewerkschaftsforderung bei der Vergabe im Rahmen der Qualitätskriterien besser bewertet werden. Dazu zählen unter anderem eine verlässliche Trinkwasserversorgung, ausreichende Beschattung, flexibel angepasste Arbeitszeiten sowie die Nutzung der offiziellen BUAK-Hitzefrei-Regelung. Ein entsprechender Appell richte sich zudem an private Bauherren.

App zeigt Echtzeit-Temperatur per Postleitzahl

Nach Ansicht der Gewerkschaft seien es gerade die Fachkräfte am Bau, die das Land durch thermische Sanierungen und moderne Verkehrswege auf den Klimawandel vorbereiten. Daher müssten sie auch selbst bestmöglich geschützt werden. Um den Handlungsbedarf für Betriebe und Beschäftigte auf den Baustellen zu verdeutlichen, verweist die GBH auf ihre kostenlose „Hitze.App“. Diese zeigt anhand der Postleitzahl in Echtzeit an, ob die für die gesetzliche Hitzefrei-Regelung relevante Temperatur von 32,5 Grad Celsius vor Ort erreicht wurde.