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Bild auf 5min.at zeigt einen Porridge
Im aktuellen Test überzeugten viele der schnellen Haferbrei-Produkte.
Österreich
25/06/2026
VKI informiert

Frühstücks-Check: Kein Instant-Porridge fällt im Test durch

Schnelles Frühstück unter der Lupe: Bei einer großen Überprüfung von 41 Instant-Porridges gab es erfreuliche Ergebnisse. Der Großteil der Produkte schnitt mit „sehr gut“ oder „gut“ ab.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(268 Wörter)
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Im Rahmen des Testformats „Etiketten:Check“ wurden 41 Instant-Porridge-Produkte auf ihre Zusammensetzung, den Nutri-Score, den Verarbeitungsgrad und die verbraucherfreundliche Gestaltung untersucht. Das Ergebnis fällt durchwegs positiv aus: Kein einziges Produkt fiel im Test durch. Wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einer Presseaussendung mitteilt, schnitten vier Produkte mit „sehr gut“ ab, 24 erhielten die Note „gut“ und 13 wurden als „durchschnittlich“ bewertet. Weniger zufriedenstellende oder gar mangelhafte Produkte gab es im gesamten Testpool nicht.

Testsieger im Überblick

Das beste Urteil im Test sicherten sich die Produkte „Kölln Feine Basis“, „Bauck Mühle Basis“, „Zurück zum Ursprung Basis“ sowie „Davert Vanille“. Diese Testsieger bewegen sich mit einem Preis von 0,60 bis 1,25 Euro pro 100 Gramm im unteren bis mittleren Preissegment. Sämtliche Produkte aus der Kategorie „Basis Porridges“ erreichten zudem den bestmöglichen Nutri-Score A. In den geschmacksintensiveren Kategorien wie „Milchhaltige Instant Porridges“ sowie „Schoko, Vanille & Co“ reichten die Nutri-Score-Bewertungen hingegen von A bis D.

Kritik an der Lesbarkeit der Verpackungen

Abstriche gab es laut den Testern vor allem bei der Verbraucherfreundlichkeit. Insgesamt 17 der 41 Produkte wurden in diesem Bereich als „durchschnittlich“ eingestuft. Der Hauptgrund dafür waren laut VKI unter anderem schwer lesbare Etiketten auf den Verpackungen. Ernährungsphysiologisch kann das schnelle Frühstück durchaus wertvoll sein. Bei Instant-Porridge werden die Getreidebestandteile durch feineres Mahlen, Vorquellen oder thermische Behandlung stärker verarbeitet als bei klassischen Haferflocken, weshalb das bloße Überbrühen mit heißem Wasser oder Milch ausreicht. Besonders Produkte ohne zugesetzten Zucker liefern wichtige Ballaststoffe, komplexe Kohlenhydrate, pflanzliches Eiweiß sowie Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Zink.

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