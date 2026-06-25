Hitze-Höhepunkt: Österreich drohen bis zu 40 Grad und schwere Gewitter

Österreich steht vor dem Höhepunkt einer extremen Hitzewelle mit bis zu 40 °C am Sonntag. Ab Montag drohen zudem schwere Gewitter.

Die Hitzewelle bringt extreme Temperaturen und Tropennächte nach Österreich, bevor zum Wochenstart eine Kaltfront mit schweren Gewittern droht.

Die Hitzewelle bringt extreme Temperaturen und Tropennächte nach Österreich, bevor zum Wochenstart eine Kaltfront mit schweren Gewittern droht.

Österreich befindet sich aktuell in einer Hitzewelle, bei der die Temperaturen von Tag zu Tag ansteigen und am Wochenende ihren Höhepunkt erreichen sollen. Wie Skywarn Austria berichtet, gibt es für das ganze Land je nach Region bereits eine ungefähre Einordnung, wie warm es wird.

Temperaturprognose für Österreich Donnerstag: 28 bis 37 °C

28 bis 37 °C Freitag: 30 bis 38 °C

Samstag: 32 bis 39 °C

Sonntag: 33 bis 40 °C – Höhepunkt der Hitzewelle

Tropennächte sind zu erwarten

„Besonders betroffen sind das Flachland sowie die Nord- und Osthälfte Österreichs. In Ballungsräumen und Städten bleibt die Belastung auch nachts außergewöhnlich hoch. Lokal sind Tropennächte zu erwarten, bei denen die Temperaturen nicht unter 25 °C absinken. In dicht verbauten Stadtgebieten können stellenweise sogar Temperaturen um 30 °C bis weit in die Nacht hinein bestehen bleiben“, erklärt der Wetterwarndienst.

Hohe Gewittergefahr in Kärnten und Osttirol

Auch die Gewittergefahr bleibt vorerst aufrecht, vor allem in Osttirol und Kärnten. Bereits in den kommenden Tagen sind entlang der Alpen sowie in Osttirol und Westkärnten vereinzelt Hitzegewitter möglich. „Mit der Annäherung einer Kaltfront aus Westen nimmt die Labilisierung der Atmosphäre im Laufe der Woche jedoch zu, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter ansteigt“, heißt es. Am Sonntag steigt die Wahrscheinlichkeit für teils kräftige bis schwere Gewitter vor allem im Westen Österreichs deutlich an. Am Montag erfasst eine Kaltfront das Land. Dabei sind zunächst im Westen, später auch in der Osthälfte teils kräftige bis schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. „Die genaue Entwicklung ist derzeit noch mit großen Unsicherheiten behaftet“, ergänzt Skywarn.

©5 Minuten Die Gewittergefahr bleibt vorhanden.

Enorme Hitze, was tun?

Ebenso sollte man sich nicht nur vor dem Schlechtwetter in Acht nehmen. Auch bei hohen Temperaturen ist es enorm wichtig, auf den eigenen Körper zu schauen. Es gibt einige Verhaltensmaßnahmen, die man in den kommenden Tagen beachten sollte, um in der Hitzewelle fit zu bleiben.

Verhaltenstipps bei Hitze Ausreichend trinken

Direkte Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden meiden

Körperliche Anstrengungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden verlegen

Wohnräume in den frühen Morgenstunden lüften und tagsüber verschatten

Auf Kinder, ältere Menschen und Haustiere besonders achten

Keine Personen oder Tiere im Fahrzeug zurücklassen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert