Urlaubs-Planung: Rechtzeitig um eine Lösung für deinen Vierbeiner kümmern

Kurz vor dem Start der Sommerferien stehen viele Tierheime vor der Belastungsgrenze. Da sich manche Halter zu spät um Urlaubs-Betreuungen kümmern, droht ein Ansturm, den die Einrichtungen kaum bewältigen können.

Pünktlich zum bevorstehenden Ferienbeginn schlägt der Tierschutzhof Pfotenhilfe Alarm. Da viele Tierhalter die Betreuung ihrer Haustiere während der Urlaubszeit zu spät planen, droht den Tierheimen ein massiver Ansturm an Abgabetieren, der nicht mehr bewältigt werden kann. Wie der Tierschutzhof Pfotenhilfe in einer Presseaussendung mitteilt, sind die Kapazitäten der Einrichtung derzeit erschöpft. Aus diesem Grund können ab sofort nur noch absolute Notfälle aufgenommen werden.

Keine regulären Tierabgaben möglich

„Wir sind zum Bersten voll und können daher nur noch absolute Notfälle aufnehmen. Wenn jemand mit hilflosen Vogelbabys, die aus dem Nest gefallen sind, vor der Tür steht, schicken wir ihn natürlich nicht weg. Aber reguläre Tierabgaben, weil sich jemand nicht rechtzeitig um Tiersitter oder Tierpensionen gekümmert hat, sind derzeit nicht möglich“, stellt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler klar. Sie appelliert an alle Halter, sich rechtzeitig zu informieren.

Aussetzen von Tieren ist eine Straftat

Besonders bei Hunden wird empfohlen, diese nach Möglichkeit mit auf die Reise zu nehmen, da der plötzliche Verlust der Bezugspersonen eine schwere emotionale Belastung für die Tiere darstellt. Passende hundefreundliche Angebote in Unterkünften gebe es mittlerweile ausreichend. Wer sein Tier stattdessen kurz vor der Abreise einfach aussetzt, begeht kein Kavaliersdelikt: Solche Handlungen sind gesetzlich verboten. Sie werden von den Behörden mit Geldstrafen geahndet und können im Rahmen des Strafrechts gerichtlich mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 08:58 Uhr aktualisiert