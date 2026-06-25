Nach Flucht im Ausland: Serien-Einbrecher nach Österreich ausgeliefert

Ermittlungserfolg für die niederösterreichische Polizei nach monatelanger Fahndung: Ein mutmaßlicher Serien-Einbrecher, der in mehreren Bezirken zugeschlagen haben soll, wurde nun gefasst und nach Österreich überstellt.

Ein Serien-Einbrecher ist nach monatelanger Flucht gefasst und nach Österreich ausgeliefert worden. Dem 41-jährigen Mann werden gewerbsmäßige Einbruchsdiebstähle in mehreren niederösterreichischen Bezirken zur Last gelegt. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Presseaussendung mitteilt, führten die Ermittler des Landeskriminalamtes (Ermittlungsbereich Diebstahl) bereits seit Jänner 2025 intensive Erhebungen gegen den bosnischen Staatsbürger. „Aufgrund der akribischen Tatortarbeit konnten die Kriminalisten dem Beschuldigten zwei vollendete und einen versuchten Einbruchsdiebstahl in Wohnhäuser in Niederösterreich zuordnen“, heißt es.

Bargeld und Schmuck im Visier

Die Tatorte lagen in Untertullnerbach (Bezirk St. Pölten), Klein-Pöchlarn (Bezirk Melk) und Wieselburg (Bezirk Scheibbs), wo es beim Versuch blieb. Die Straftaten ereigneten sich in der Zeit vom 10. bis 18. Dezember 2024. Der Täter hatte es bei seinen Coups vorwiegend auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Gesamtschadenssumme bewegt sich laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zugriff durch deutsche Polizei

Da der Aufenthaltsort des Mannes zunächst unbekannt war, erließ die Staatsanwaltschaft St. Pölten einen Europäischen Haftbefehl. Mit Erfolg: Am 27. März 2025 wurde der Gesuchte von deutschen Polizeibeamten in Deutschland festgenommen. Am Montag, dem 23. Juni 2026, erfolgte schließlich die offizielle Auslieferung nach Österreich, wo Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich die Festnahme übernahmen. Bei der anschließenden polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 41-Jährige jedoch nicht geständig und stritt die Vorwürfe ab. Über gerichtliche Anordnung des Landesgerichts St. Pölten wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.