Sommer nimmt Fahrt auf: Erste große Reisewelle wird auf Straßen „spürbar“

Am kommenden Wochenende erwartet die ASFINAG die "erste große Reisewelle durch Österreich" in diesem Sommer. Grund dafür ist unter anderem der Ferienstart in mehreren Nachbarländern.

So starten rund um das kommende Wochenende die Sommerferien unter anderem in Tschechien, Polen, Ungarn und mit Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in drei deutschen Bundesländern. Damit erwartet die ASFINAG auch die erste große Reisewelle des diesjährigen Sommers. Spürbar dürfte das laut der Experten vor allem auf Transitrouten wie der A9, der A10 und der A13 sein.

Grand Prix in Spielberg sorgt wohl für Staus und Verzögerungen

Zusätzlich findet von 26. bis 28. Juni auch der Grand Prix in Spielberg (Steiermark) statt. Das dürfte wohl vor allem auf der A9 und der S36 Murtal Schnellstraße ab Freitagvormittag zu Verzögerungen führen. Staus sind demnach auch am Sonntag, 28. Juni 2026, zu erwarten, wenn das Rennen vorbei ist und Zehntausende wieder nach Hause wollen.

Motorradstaffel im Einsatz

Die ASFINAG selbst wird am Rennwochenende wieder mehr Personal im Einsatz haben – unter anderem die bewährte Motorradstaffel -, um im Notfall schneller helfen zu können bzw. bei Unfällen rascher zur Stelle zu sein. Im Bereich der Baustelle bei Leoben steht für den Fall der Fälle auch ein Abschleppfahrzeug bereit. Damit möchte man gewährleisten, dass bei Pannen oder Unfällen die Strecke wieder möglichst rasch frei ist.

Zwei Appelle der ASFINAG

Aufgrund der extremen Hitze, die Österreich am kommenden Wochenende erwartet, immerhin werden Höchsttemperaturen von 30 bis 39 Grad angekündigt, wendet man sich auch mit einem Appell an die Verkehrsteilnehmer: Man soll „ausreichend Wasser“ im Fahrzeug mitnehmen. Gleichzeitig soll man bei Starkregen – auch kräftige Gewitter sind stellenweise durch die extreme Hitze möglich – die Geschwindigkeit entsprechend anpassen.