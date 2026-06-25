Pacult: „Von wegen Gijon! Wir schlagen Algerien mit 1:0“

Gegen Algerien geht es für die ÖFB-Jungs um Coach Ralf Rangnick nach dem 0:2 gegen Argentinien nun um das nackte Weiterkommen bei der Fußball-WM.

Peter Pacult ist gegenüber 5 Minuten guter Dinge, dass Konni Laimer und Co. das Ticket fürs Sechzehntelfinale gegen die Nordafrikaner ziehen werden: „Absolut, das ist eine intakte Mannschaft, ein intakter Kader, ich bin sehr zuversichtlich, dass das gegen Algerien gut ausgeht und tippe auf ein hart umkämpftes 1:0 für uns.“

Messi hat „genau dieses Tor schon gefühlt hundertmal geschossen“

Die Gala von Grande Lionel Messi vom Montag hatte der frühere Coach der Austria Klagenfurt in seiner Kolumne quasi vorhergesehen. Dass Paul Wanner dem Genie beim 1:0 nur zuschaute, will Pacult nichts als Einzelschuld gelten lassen: „Das Ganze beginnt ja schon auf der Seiten. Über das Foul an Xaver Schlager wird eh genug diskutiert, was augenscheinlich war. Der Messi weiß wo er hinlaufen muss, er kommt aus der Rückraumsituation. Er hat genau dieses Tor schon gefühlt hundertmal geschossen. In der 2. Halbzeit haben sie uns spielen lassen, aber der ist bis zum Schluss auf dem Platz gestanden und hat dann wieder diese individuelle Qualität bewiesen, die den Unterschied macht.“

„Algerien wird sich nicht auf ein Unentschieden einlassen“

Anders als Joker Marko Arnautovic, der blass blieb, ja unterging. Pacult: „Sehr überraschend, dass er gegen Argentinien nicht von Anfang an gespielt hat.“ Aber vielleicht gegen Algerien? Spekulationen über einen „Nichtangriffspakt“, durch den beide Teams die nächste Runde erreichen könnten, wiegelt der einstige Teamspieler mit Blick auf die Schande von Gijon 1982 ab: „Algerien wird sich sicher nicht auf ein Unentschieden einlassen, die haben andere Gedanken, als was 82 passiert ist. Ich bleibe bei meinem Tipp: 1:0 für Österreich.“