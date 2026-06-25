Ryanair streicht Linz-London: Nächster Rückschlag für Airport

Schlechte Nachrichten für Reisende: Ryanair nimmt die Verbindung Linz-London im Winterflugplan 2026/27 nicht mehr auf. Für den Linzer Flughafen ist das ein weiterer Rückschlag, mehr als 16.000 Sitzplätze fallen weg.

Für viele Reisende aus Oberösterreich war die Verbindung nach London eine der wichtigsten Linien ab Linz. Nun steht fest: Ryanair nimmt die Strecke Linz–London-Stansted im Winterflugplan 2026/27 nicht mehr auf. Die letzten Flüge sind für Ende Oktober vorgesehen. Damit verliert der Linzer Flughafen eine zentrale Passagierverbindung und das in einer Phase, in der der Airport ohnehin unter Druck steht.

Mehr als 16.000 Sitzplätze fallen weg

Laut aktuellen Berichten stellt Ryanair die London-Strecke im kommenden Winter ein. Insgesamt gehen dadurch 16.632 Passagiersitze verloren. Als Begründung verweist Ryanair auf die hohen Standortkosten in Österreich. Konkret nennt die Airline die Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier, die den Betrieb der Strecke wirtschaftlich unattraktiver mache. Bereits seit Monaten gab es Hinweise darauf, dass die Verbindung im Winterflugplan wackeln könnte. Die Strecke war für den Winter 2026/27 zwischenzeitlich nicht buchbar.

Rückschlag für den Linzer Flughafen

Für den Linz Airport kommt die Entscheidung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Der Flughafen kämpft seit Längerem mit rückläufigen Passagierzahlen und wurde zuletzt mit finanzieller Unterstützung der Eigentümer, Land Oberösterreich und Stadt Linz, gestützt. Dass nun ausgerechnet die London-Verbindung ausfällt, trifft den Standort besonders. London-Stansted war eine der wenigen regelmäßigen internationalen Linienverbindungen ab Linz. Ganz verschwindet Ryanair aber nicht aus Linz. Die Verbindung nach Alicante soll auch im kommenden Winter weitergeführt werden. Damit bleibt zumindest eine Ryanair-Strecke erhalten.