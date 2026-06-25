„Zigtausende“ bekommen BMW-Warnmeldung: Warum sie jetzt nichts tun müssen

Mehrere Menschen haben am Mittwoch und Donnerstag wohl verwirrt auf das Display ihres BMW geschaut. Dort wurde angezeigt, dass man die Batterie tauschen müsste. Wir haben jetzt nachgefragt, was es damit auf sich hatte.

„Weiterfahrt möglich. Batterie wechseln.“ Das hat das Display im BMW von 5 Minuten-Leser Andreas* Donnerstagvormittag, am 25. Juni 2026, angezeigt. Er hat sich damit an die Redaktion gewandt und gemeint: „Eventuell ein Systemfehler. Das dürfte viele betreffen.“ Und tatsächlich: Eine kurze Recherche zeigt, dass das Problem wohl schon mindestens seit Mittwoch besteht.

„Es waren wohl bereits mehrere Leute vor mir dort“

Zahlreiche Autofahrer haben sich dazu in einem Forum ausgetauscht. Die Meldung würde in etwas abgeänderter Form (Batterie prüfen statt Batterie wechseln) auch in der App kommen, heißt es dort. Auch die Autohändler, bei denen die Betroffenen waren, haben scheinbar schon mehrere Kunden gehabt. „Es waren wohl bereits mehrere Leute mit der gleichen Warnmeldung vor mir dort“, meint etwa einer der BMW-Fahrer. Wir haben uns daraufhin bei BMW erkundigt, was es damit auf sich hat. Und eines vorweg: Die Batterie muss nicht gewechselt werden.

Kein Batterietausch nötig, keine Gefahr

Seitens BMW heißt es exklusiv gegenüber 5 Minuten, dass im Fahrzeug ein Datum falsch hinterlegt worden sei. Dadurch würde seit 24. Juni „fälschlicherweise eine Check Control Meldung in einigen Modellen mit batterieelektrischem Antrieb angezeigt.“ Betroffen seien, wie man im Gespräch verrät, „zigtausende“ Kunden bzw. die Modelle BMW i4 (G26) sowie in China die älteren Langversionen BMW i3 Limousine (G28). Ein Batterietausch sei jedenfalls nicht nötig, da es sich nur um ein temporär falsch hinterlegtes Datum handelt, versichert man. Und weiter: „Aus diesem Sachverhalt entsteht für diese Kunden kein unmittelbarer Handlungsbedarf. An einer Lösung wird mit Hochdruck gearbeitet.“

„Aus diesem Sachverhalt entsteht für diese Kunden kein unmittelbarer Handlungsbedarf. An einer Lösung wird mit Hochdruck gearbeitet. Mit dieser Lösung verschwindet dann auch die falsche Check Control Meldung in den betroffenen Fahrzeugen“, so BMW auf Nachfrage von 5 Minuten.

*Name von der Redaktion geändert