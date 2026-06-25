Neue Wendung in Linzer Pass-Affäre: Drei weitere Verdachtsfälle aufgetaucht

Die Affäre um mutmaßlich rechtswidrig vergebene Staatsbürgerschaften in Oberösterreich wird immer größer. Nach dem ersten bekannten Fall beschäftigen nun gleich mehrere neue Verdachtsfälle die Ermittler.

Die Ermittlungen rund um die mutmaßlich rechtswidrige Vergabe österreichischer Staatsbürgerschaften in Oberösterreich nehmen weiter an Fahrt auf. Nachdem bereits Anfang Juni gegen eine ehemalige Landesbedienstete ermittelt wurde, sind nun drei weitere Verdachtsfälle bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Linz prüft, ob es auch in diesen Fällen zu unrechtmäßigen Einbürgerungen gekommen sein könnte.

Interne Revision entdeckt weitere Auffälligkeiten

Ausgelöst wurden die neuen Ermittlungen durch die Interne Revision des Landes Oberösterreich. Bei der Überprüfung von Akten stießen die Prüfer auf weitere Unregelmäßigkeiten und informierten daraufhin die Staatsanwaltschaft. Staatsanwältin Ulrike Breiteneder bestätigt gegenüber mehreren Medien: „Wir haben eine weitere Mitteilung des Landes im Akt. Wenn eine Behörde im Rahmen ihrer Tätigkeit den Verdacht einer strafbaren Handlung wahrnimmt, besteht nach der Strafprozessordnung grundsätzlich eine Anzeigepflicht. Deshalb hat auch das Land Anzeige erstattet.“

Bereits zuvor stand eine Mitarbeiterin unter Verdacht

Im Zentrum der bisherigen Ermittlungen steht eine ehemalige 25-jährige Landesmitarbeiterin. Sie soll einem Nachbarn aus Tschetschenien eine österreichische Staatsbürgerschaft verschafft haben, obwohl laut Ermittlungen wesentliche Voraussetzungen. darunter ausreichende Deutschkenntnisse, gefehlt haben sollen. Für die Beschuldigte gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Weitere Einbürgerungen werden überprüft

Nach aktuellen Informationen betreffen die neuen Verdachtsfälle serbische Staatsangehörige, die aus dem persönlichen Umfeld der ehemaligen Mitarbeiterin stammen sollen. Die entsprechenden Bescheide wurden im vergangenen Jahr ausgestellt. Aufgefallen sein sollen die Fälle durch ungewöhnliche Abläufe bei den Akten. So sollen Anträge persönlich von der Beschuldigten entgegengenommen worden sein, ein Vorgang, der laut den Ermittlungen als unüblich gilt.Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Für zusätzliche politische Brisanz sorgt, dass Anfang Juni aus der Landespolitik noch erklärt worden war, die interne Überprüfung habe keine weiteren auffälligen Fälle ergeben. Wenige Wochen später wurden nun jedoch drei weitere Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft gemeldet.