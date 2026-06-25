36,4 Grad: Juni-Rekord in Bregenz gebrochen, so heiß war es heute in Österreich

Die Hitze hat sich auch am Donnerstag, 25. Juni 2026, in Österreich fortgesetzt. Mit 36,4 Grad war es nirgends so heiß wie in Bregenz. Dort war es in einem Juni überhaupt noch nie so heiß.

36,4 Grad zeigte das Thermometer in der Landeshauptstadt von Vorarlberg am Donnerstag, 25. Juni 2026, an (Stand 17.30 Uhr), wie Daten der „GeoSphere Austria“ zeigen. Damit war es ganz im Westen Österreichs so heiß wie sonst nirgends. Auch einige weitere Plätze der Top 10 gehen nach Vorarlberg oder Tirol. Ebenfalls einen Juni-Rekord hat es dabei in Dornbirn (Vorarlberg) gegeben. Bisher lag dieser bei 34,6 Grad und stammte aus dem Jahr 2003, am Donnerstag hatte es dort 35,1 Grad, man landete auf Platz acht. Warm war es neben Tirol und Vorarlberg auch in Niederösterreich und Wien.

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Wird Hitzerekord am Wochenende geknackt?

Österreich-Rekordhalter Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) kam etwa auf Platz 3 und 35,6 Grad. Apropos Rekordhalter: Glaubt man den Prognosen der Experten, dann dürften die 40,5 Grad aus dem August 2013 wohl spätestens am Sonntag geknackt werden. Dann nämlich werden bis zu 41 Grad im Osten Österreichs erwartet. Wohin der neue Rekord – sollte er denn geknackt werden – geht, ist derzeit noch unklar. Durchaus möglich, dass der alte Rekordhalter auch der neue Rekordhalter ein wird. Mehr dazu dann aber in den kommenden Tagen.

Wo es am Donnerstag noch überall richtig heiß war

Nun wieder zurück zum Donnerstag. Zwischen Bregenz und Bad Deutsch-Altenburg zwängte sich nämlich noch die Wetterstation an der Innsbrucker Universität mit 35,7 Grad. Bludenz (Vorarlberg) lag gleichauf mit Bad Deutsch-Altenburg, hinter dem Stockerl lagen Landeck und Haiming (beide Tirol). Noch über 35 Grad hatte es zusätzlich noch in Mistelbach (Niederösterreich). Die Top-Temperaturen (Stand 17.30 Uhr) findet ihr in der folgenden Infobox.