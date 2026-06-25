Jetzt verboten: Diese Alltagsdinge können bis zu 1.000 Euro kosten

Die anhaltende Trockenheit hat jetzt erstmals konkrete Folgen: Eine österreichische Gemeinde verbietet das Befüllen von Pools, das Autowaschen und weitere Tätigkeiten mit Trinkwasser. Wer sich nicht daran hält, muss zahlen.

Für Gemüsebeete oder Balkonpflanzen gelten ebenfalls Einschränkungen. Gegossen werden darf dort nur besonders sparsam und ausschließlich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

Für Gemüsebeete oder Balkonpflanzen gelten ebenfalls Einschränkungen. Gegossen werden darf dort nur besonders sparsam und ausschließlich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

Die Hitzewelle und ausbleibender Regen bringen erste Gemeinden zum Handeln. Während vielerorts noch an die Bevölkerung appelliert wird, sparsam mit Trinkwasser umzugehen, geht Grieskirchen in Oberösterreich nun einen Schritt weiter. Dort treten ab 26. Juni strenge Wassersparregeln in Kraft, Verstöße können bis zu 1.000 Euro kosten.

Diese Tätigkeiten sind jetzt verboten

Die Stadt reagiert damit auf sinkende Grundwasserstände und einen stark gestiegenen Wasserverbrauch. Ziel sei es, die Trinkwasserversorgung langfristig abzusichern, bevor sich die Situation weiter verschärft.

Ab sofort sind unter anderem verboten: das erstmalige Befüllen oder Austauschen des Wassers in privaten Pools und Whirlpools,

das Autowaschen auf Privatgrundstücken,

der Betrieb von Rasensprengern und automatischen Bewässerungsanlagen,

das Abspritzen von Terrassen, Einfahrten oder Fassaden mit Trinkwasser.

Für Gemüsebeete oder Balkonpflanzen gelten ebenfalls Einschränkungen. Gegossen werden darf dort nur besonders sparsam und ausschließlich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Wer gegen die neue Verordnung verstößt, muss mit Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro rechnen. Ausnahmen gelten nur in besonderen Fällen, etwa wenn Menschen oder Tiere in Gefahr sind oder die Feuerwehr bei notwendigen Einsätzen Wasser benötigt. Übungen mit Wasserverbrauch sind hingegen ebenfalls untersagt. Bürgermeisterin Maria Pachner betont in einem Bericht der Kronen Zeitung, dass die Trinkwasserversorgung derzeit zwar noch gesichert sei. Dennoch wolle die Gemeinde frühzeitig reagieren um auf die außergewöhnliche Trockenheit rechtzeitig zu reagieren. Ihr Ziel sei es, einschneidendere Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt möglichst zu vermeiden.

Weitere Gemeinden könnten nachziehen

Wie lange die Verordnung gilt, ist derzeit offen. Sie bleibt so lange in Kraft, bis sich die Versorgungslage nachhaltig entspannt hat. Angesichts der anhaltenden Trockenheit und sinkender Grundwasserstände gilt Grieskirchen als Vorreiter. Beobachter schließen nicht aus, dass auch andere Gemeinden in Österreich ähnliche Maßnahmen beschließen könnten, wenn sich die Wetterlage nicht verbessert.

Auch die Steiermark bereitet sich vor

Erst am diese Woche hatte das Land Steiermark wegen lokaler Wasserengpässe einen Runden Tisch zur Trinkwasserversorgung einberufen, 5 Minuten hat berichtet: Geht der Steiermark das Trinkwasser aus? Land reagiert auf erste Engpässe. Zwar betonen Experten, dass es derzeit keinen generellen Wassermangel gebe. Dennoch sorgen hohe Verbrauchsspitzen, etwa durch Poolbefüllungen oder intensive Gartenbewässerung, regional immer wieder für Probleme.