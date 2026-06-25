Versuchter Mord in Innsbruck: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr

In einer Wohnung wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Das Opfer schwebt in akuter Lebensgefahr, die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Nach ersten Informationen der Polizei kam es in der Wohnung im Bereich der Speckbacherstraße gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer bislang unbekannten Person. Im Zuge des Streits wurden dem Opfer mehrere Stichverletzungen zugefügt. Der schwer verletzte Mann wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Laut Polizei besteht derzeit akute Lebensgefahr.

Täter flüchtete vom Tatort

Die unbekannte Person flüchtete nach der Tat aus der Wohnung. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die Identität des Opfers ist laut Polizei ebenfalls noch nicht gesichert. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Tirol übernommen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Donnerstagnachmittag im Bereich Speckbacherstraße in Innsbruck-Wilten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich beim Landeskriminalamt Tirol melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer +43 (0)59133/703333 entgegengenommen.