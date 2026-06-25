Paragleiter schwer abgestürzt: Bergretter kämpfen im Steilhang um den Piloten

Ein Paragleiter aus Deutschland ist am Donnerstagnachmittag am Stubenkogel bei Mittersill schwer abgestürzt. Der Pilot blieb in steilem Gelände liegen. Bergrettung, Rettungshubschrauber und Alpinpolizei bargen den Mann.

Der Notruf ging um 16.20 Uhr bei der Bergrettung Mittersill ein. Der Paragleiter war auf rund 2.450 Metern Seehöhe abgestürzt und kam etwa 50 Meter unterhalb einer Geländekante in abschüssigem Gelände zum Liegen. Zunächst wurde der Rettungshubschrauber Martin 6 zur Unfallstelle entsandt. Da aus der Luft zunächst keine Bewegung des Verunglückten erkennbar war, wurde zusätzlich der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert, der Bergretter und einen Alpinpolizisten zum Einsatzort brachte. „Der Patient lag rund 50 Meter unterhalb einer Geländekante in abschüssigem Gelände. Er war ansprechbar“, berichtet Ortsstellenleiter Gerfried Walser von der Bergrettung Mittersill.

©Bergrettung Mittersill Da aus der Luft zunächst keine Bewegung des Verunglückten erkennbar war, wurde zusätzlich der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert.

Bergretter seilten sich 200 Meter zum Verletzten ab

Ein Notarzt wurde per Tau vom Rettungshubschrauber direkt zum schwer verletzten Piloten gebracht. Gleichzeitig seilten sich Bergretter an einem 200 Meter langen Seil oberhalb der Absturzstelle zum Verunglückten ab. Vor Ort stabilisierten sie den Mann medizinisch und bereiteten ihn für die schwierige Bergung vor. Da der Paragleiterschirm noch am Piloten befestigt war, mussten weitere Einsatzkräfte mit zusätzlichem Sicherungsmaterial eingeflogen werden. Erst nachdem sowohl der Verletzte als auch der Schirm ausreichend gesichert waren, konnte der Rettungshubschrauber den Mann per Tau aus dem steilen Gelände bergen.

©Bergrettung Mittersill Ein Notarzt wurde per Tau vom Rettungshubschrauber direkt zum schwer verletzten Piloten gebracht.

Schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen

Nach der erfolgreichen Rettung wurde der schwer verletzte Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Insgesamt standen zehn Bergretter der Ortsstelle Mittersill im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Alpinpolizei, der Flugpolizei und der Besatzung des Rettungshubschraubers. Der Einsatz konnte gegen 18.20 Uhr beendet werden. Ortsstellenleiter Gerfried Walser bedankte sich anschließend ausdrücklich bei der Alpin- und Flugpolizei für die professionelle Zusammenarbeit während des anspruchsvollen Einsatzes.