Günter Kalliauer gestorben: Sein Einsatz prägte die Geschichte von Wels

Mit Günter Karl Kalliauer ist eine Persönlichkeit verstorben, die das historische Gedächtnis der Stadt Wels über Jahrzehnte geprägt hat. Der langjährige Leiter des Stadtarchivs Wels starb am 22. Juni 2026. Er wurde 78 Jahre alt.

Der Name Günter Kalliauer ist eng mit dem Stadtarchiv Wels verbunden. Über viele Jahre leitete er die Einrichtung und machte sie zu einer zentralen Anlaufstelle für Historiker, Vereine, Schulen und alle, die sich mit der Geschichte der Stadt beschäftigten. Auch nach seiner Pensionierung blieb das Archiv für ihn weit mehr als ein ehemaliger Arbeitsplatz. Wer ihn dort besuchte, traf auf einen Menschen, der sein Wissen bereitwillig teilte, Quellen erschloss und historische Zusammenhänge verständlich erklärte.

Besonderes Engagement für die NS-Geschichte von Wels

Ein zentrales Anliegen war für Kalliauer die wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Geschichte der Stadt Wels. Er setzte sich dafür ein, historische Ereignisse kritisch zu dokumentieren und das Erinnern an diese Zeit wachzuhalten. Mit seiner sorgfältigen Arbeit leistete er einen wichtigen Beitrag dazu, dass Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Unterstützer zahlreicher Projekte

Von seinem Wissen profitierten weit über das Stadtarchiv hinaus zahlreiche Projekte. So unterstützte er unter anderem die Ausstellung zur Geschichte des Welser Stadtteils Lichtenegg im Jahr 2013 mit seinem umfassenden Fachwissen und seiner Hilfsbereitschaft. Viele Wegbegleiter beschreiben ihn als außergewöhnlich klugen, kenntnisreichen und zugleich bescheidenen Menschen, der sein Wissen nie für sich behielt, sondern gerne weitergab. Mit Günter Kalliauer verliert Wels nicht nur einen Historiker, sondern einen Menschen, der das kulturelle Gedächtnis der Stadt nachhaltig geprägt hat. Sein Engagement, seine Fachkompetenz und seine menschliche Art werden vielen in Erinnerung bleiben. Die Verabschiedung mit anschließender Urnenbeisetzung findet laut Parte am Montag, 13. Juli 2026, um 9 Uhr am Friedhof Wels statt.