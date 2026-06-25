38 Grad: Heißer Freitag kündigt Hitze-Wochenende in Österreich an

Bei Spitzentemperaturen am Freitag von bis zu 38 Grad nimmt die Hitzewelle in Österreich noch einmal so richtig Anlauf. Der Freitag läutet damit ein äußerst heißes und möglicherweise auch rekordträchtiges Wochenende ein.

Temperaturen von 32 bis 38 Grad erwarten die Österreicher am Freitag, 26. Juni 2026. „Das hochsommerliche Hochdruckwetter geht in die nächste Runde. Oft scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Nur im Bergland ist hier und da auch mit Quellwolken zu rechnen, es dürfte aber dennoch meistens trocken bleiben. Regenschauer und Gewitter sind im Südwesten und Westen möglich bzw. am wahrscheinlichsten. In der Früh lohnt es sich noch, kurz durchzulüften. Die Temperaturen werden laut der Experten zwischen 14 und 23 Grad liegen.

Bisheriger Hitzerekord könnte am Sonntag fallen

Schier unglaublich: Mit bis zu 38 Grad wird der Freitag wohl der „kühlste“ Tag in den kommenden drei Tagen sein. Am Wochenende wird es nämlich noch heißer. So werden am Samstag bis zu 39 Grad erwartet, am Sonntag könnte die magische 40-Grad-Marke geknackt werden. Allzu oft war das in Österreich noch nicht der Fall, auch der Rekord scheint nicht außer Reichweite. Derzeit werden im Osten des Landes bis zu 41 Grad erwartet. Der bisherige Rekord liegt bei 40,5 Grad und stammt vom 9. August 2013.