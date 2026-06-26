Tiroler (69) vermisst: Suchaktion nahm glückliches Ende

Erfolgreicher Rettungseinsatz in Tirol: Ein vermisster 69-Jähriger wurde durch den Einsatz von Drohnen und Spürhunden wohlauf gefunden.

Ein großangelegter Sucheinsatz in Erl (Tirol) konnte am Donnerstagabend erfolgreich beendet werden. Nachdem ein 69-jähriger Österreicher bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war, leiteten die Behörden unverzüglich Suchmaßnahmen in die Wege, es wurde direkt nach dem Bekanntwerden seines Verschwindens im mutmaßlichen Aufenthaltsgebiet gestartet.

Polizeihunde und Drohnen im Einsatz

An den Maßnahmen beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Erl. Um das betroffene Areal effizient abzusuchen, setzten die Helfer zudem auf moderne Technik: Eine Drohne der Bezirksfeuerwehr kam zum Einsatz, um das Gelände aus der Luft zu überprüfen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte am Boden von einer Diensthundeeinheit der Polizei.

Happy End: Mann wohlauf gefunden

Der Einsatz zeigte rasch Wirkung: Gegen 21:40 Uhr entdeckten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Erl den gesuchten Senior. Zur Erleichterung aller Beteiligten war der Mann wohlauf, sodass eine medizinische Versorgung nicht erforderlich war. Er wurde im Anschluss in das örtliche Feuerwehrhaus gebracht, wo ihn seine Lebensgefährtin in Empfang nahm und schließlich nach Hause begleitete.