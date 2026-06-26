In Restaurant kollabiert: Helfer reanimierten 79-Jährigen

In Ohlsdorf im Bezirk Gmunden ist am Donnerstagabend ein 79-Jähriger in einem Restaurant zusammengebrochen. Passanten, ein Arzt, Polizei und Notarzt halfen bei der Reanimation.

Eigentlich war eine Polizeistreife am Donnerstag. dem 25. Juni 2026, gegen 18.30 Uhr gerade zu einem anderen Auftrag unterwegs. Im Gemeindegebiet von Ohlsdorf machten dann mehrere Personen auf sich aufmerksam. Sie teilten den Beamten mit, dass in einem nahegelegenen Restaurant eine Person zusammengebrochen ist. Als die Polizisten beim Restaurant eintrafen, waren bereits Passanten bei der Reanimation. Auch ein zufällig anwesender Arzt half mit. Die Beamten setzten daraufhin den Defibrillator ein, der im Streifenwagen mitgeführt wurde.

Notarzt übernahm

Kurz darauf traf der Notarzt ein und übernahm die weitere Versorgung des Patienten. Wenig später konnte bei dem 79-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden wieder ein Puls festgestellt werden. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Patient ins Klinikum Wels geflogen.