Urlaub: In diesen Ländern bekommen Österreicher „mehr“ für ihr Geld

Eine Auswertung der Statistik Austria zeigt, wo der österreichische Urlaubseuro am meisten Wert ist - also wo man im Vergleich zu den Kosten in Österreich "mehr" für sein Geld bekommt.

In einigen Ländern - unter anderem in Griechenland - bekommen Urlauber aus Österreicher durchschnittlich "mehr" für ihr Geld.

In einigen Ländern - unter anderem in Griechenland - bekommen Urlauber aus Österreicher durchschnittlich "mehr" für ihr Geld.

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, weiß dazu: „In Südosteuropa und der Türkei bekommen Urlaubsgäste aus Österreich heuer deutlich mehr für ihr Geld als zu Hause. In Bulgarien, Rumänien und der Türkei kosten touristische Produkte und Dienstleistungen, dazu zählen etwa Übernachtungen und Restaurantbesuche, etwa ein Drittel weniger wie in Österreich.“ Unter dem Preisniveau von Österreich liegen auch die beiden hierzulande äußerst beliebten Urlaubsländer Italien und Kroatien. Teuer bleibt der Norden, allen voran Island, aber auch die Schweiz.

Urlaub: Wo man (deutlich) mehr für sein Geld kriegt

Macht man Urlaub in Bulgarien oder Rumänien bekommen Österreicher für 100 Euro einen Gegenwert von 186 bzw. 155 Euro. 100 Euro in Österreich sind also im Schnitt 186 Euro in Bulgarien bzw. 155 Euro in Rumänien „wert“. Ebenfalls deutlich besser steigen Österreicher beim Urlaub in der Slowakei (123 Euro), in Slowenien (121 Euro) und in Kroatien (119 Euro) aus. In der Mittelmeerregion ist die Türkei die preisgünstigste Destination. Dort sind 100 Euro in Österreicher 156 Euro wert. Dahinter folgen Portugal (140 Euro), Spanien (132 Euro), Griechenland (126 Euro), Zypern (125 Euro) und Italien (113 Euro).

Diese Urlaubsländer sind teurer als Österreich

Besonders teuer bleiben Island und die Schweiz. Für 100 Euro in Österreich bekommen Urlauber in Island für touristische Produkte und Dienstleistungen quasi nur 64 (Island) bzw. 70 Euro (Schweiz). Teurer als Österreich sind auch Norwegen (73 Euro), Dänemark (80 Euro), Schweden (90 Euro) und Irland (91 Euro).

Wie sieht es beim Urlaub in Übersee aus?

Hat man einen Urlaub weiter weg geplant, zeigen sich die Entwicklungen gemischt. So bekommt man in Japan für 100 Euro etwa einen Gegenwert von 144 Euro und damit um 16 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Australien und Mexiko haben sich dagegen verteuert. In Mexiko steigt man jedoch mit 141 Euro für 100 Euro in Österreich immer noch gut aus. In Australien bekommt man einen Gegenwert von nur 87 Euro. In „Down Under“ ist es also teurer als hierzulande. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Geld 100 „österreichische“ Euro in den jeweiligen Urlaubsländern quasi wert sind.