Extreme Hitze in Österreich: Darauf sollten ältere Menschen jetzt achten

Während junge und gesunde Menschen die hohen Temperaturen meist noch gut verkraften, stellen anhaltend heiße Sommertage für ältere Menschen eine große Herausforderung dar. Experten warnen vor Extremtemperaturen.

Österreich steht derzeit vor dem Höhepunkt einer extremen Hitzewelle. Heute können die Temperaturen bis auf 38 Grad, morgen auf bis zu 39 Grad hochklettern. Für den kommenden Sonntag wurden sogar bis zu 40 Grad prognostiziert. Zudem sind sogenannte Tropennächte zu erwarten. Experten warnen nun vor den gesundheitlichen Folgen und geben Tipps, denn gerade ältere Menschen stellt die Hitze vor Herausforderungen.

Hitzewelle in Österreich: Flüssigkeitsmangel als Problem

Oberärztin Patricia Walentiny vom Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt verrät, worauf vor allem Senioren im Sommer besonders achten sollen. Mit Flüssigkeitsmangel kämpfen ältere Menschen an heißen Tagen besonders. „Bei einem Flüssigkeitsmangel von ein bis zwei Prozent der Körpermasse – also etwa 1,4 Liter bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm – muss bereits mit körperlichen Leistungseinschränkungen gerechnet werden“, so die Expertin. Bemerkbar machen kann sich das durch Leistungsminderung, Schwäche, Schwindel, Apathie, Lethargie und auch mit einer damit verbundenen erhöhten Sturzneigung. Es kann sogar Verwirrtheit auftreten.

Kann Flüssigkeitsmangel lebensbedrohlich werden?

Die Oberärztin teilt weiter mit: „Ein Flüssigkeitsmangel von 20 Prozent der Körpermasse gilt als lebensbedrohlich. Etwa 17 von 100 Patient, die mit dieser Diagnose ins Krankenhaus gebracht werden, versterben innerhalb von 30 Tagen nach der Aufnahme. Gefährliche Symptome sind plötzlicher Gewichtsverlust, Blutdruckabfall, Herzrasen, Krampfanfälle, Thrombosen sowie Kreislauf- und Nierenversagen.“ Die Sommerhitze belastet zudem auch das Herz älterer Menschen: „Das Blut wird zähflüssiger, wodurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle steigt. […] Eine dauerhaft zu geringe Flüssigkeitsaufnahme kann das Risiko für Herzversagen erhöhen.“

©StudioHorstEKH Oberärztin Patricia Walentiny vom Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt verrät, worauf vor allem Senioren im Sommer besonders achten sollen.

Sommerhitze: So viel sollten ältere Menschen pro Tag trinken

Walentiny informiert, dass der Flüssigkeitsbedarf älterer Menschen etwa 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht und Tag beträgt. Dazu führt sie ein Beispiel an: „Ein älterer Mensch mit 70 Kilogramm Körpergewicht sollte rund 2,1 Liter Flüssigkeit aufnehmen. Etwa 300 Milliliter Wasser entstehen durch Stoffwechselprozesse in den Körperzellen. Rund 700 Milliliter werden über feste Nahrung aufgenommen. Die restlichen etwa 1,1 Liter müssen getrunken werden.“ Doch wichtig zu beachten ist, dass gerade bei so hohen Außentemperaturen der Flüssigkeitsbedarf deutlich höher sei. „Aus medizinischer Sicht sind bei großer Hitze ein bis zwei Liter zusätzlich ratsam. Vorsicht ist jedoch bei Herzschwäche geboten“, verrät die Expertin, die noch betont: „Hier sollte mit dem oder der behandelnden Hausärzt:in beziehungsweise Internist:in Rücksprache gehalten werden, um festzulegen, um wie viel die Flüssigkeitszufuhr erhöht werden sollte.“

Extreme Hitze in Österreich: Empfohlene Getränke und Lebensmittel

Zu achten ist auch auf die Art der Getränke und Lebensmittel. Die Expertin empfiehlt: „Trink- und Mineralwasser – je nach Verträglichkeit mit oder ohne Kohlensäure –, insbesondere Mineralwasser mit mehr als 150 mg/l Kalzium und mehr als 50 mg/l Magnesium, verdünnte Fruchtsäfte sowie Kräuter- und Früchtetees. Kaffee und Tee tragen entgegen anderslautenden Aussagen ebenfalls zur Flüssigkeitsversorgung bei.“ Empfehlenswert seien außerdem wasserreiche Lebensmittel wie Melonen, Kompott, Paradeiser, Gurken, Suppen und Milchprodukte. „Gegen ein gelegentliches Glas Bier oder Wein spricht grundsätzlich nichts, sofern keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen“, teilt Walteniny weiter mit.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Tipps um die Flüssigkeitszufuhr abzudecken

Mit dem Alter verändert sich die Sinneswahrnehmung, das heißt, so die Expertin, dass die Sensoren, die dem Gehirn signalisieren, dass Flüssigkeit aufgenommen werden muss, häufig zu früh melden, dass der Bedarf bereits gedeckt sei. „Zusätzlich nimmt im Alter die fettfreie Körpermasse und damit auch der Wassergehalt des Körpers ab. Wird zu wenig Flüssigkeit aufgenommen oder verliert der Körper zu viel Wasser, treten Kompensationsmechanismen in Kraft. Das Durstgefühl setzt oft erst dann ein, wenn bereits eine Dehydrierung vorliegt“, so vonseiten der Oberärztin weiter. Tipps der Expertin: Bereits am Morgen die Trinkration für den gesamten Tag sichtbar und griffbereit stellen, sowie Getränke variieren und bewusste Trinkzeiten einplanen.

Wie bekommen pflegebedürftige oder bettlägrige Menschen genug Flüssigkeit?

Laut Walentiny solle man auf spezielle Trinkgefäße oder Trinkhalme zurückgreifen. „Betreuende Personen sollten Betroffene regelmäßig zum Trinken motivieren. In Gemeinschaft fällt das Trinken oft leichter. Bieten Sie der pflegebedürftigen Person immer wieder Getränke an, die ihrem persönlichen Geschmack entsprechen“, teilt sie weiter mit.

Ist viel trinken im Alter immer gesund?

Die Expertin betont, dass dies nicht immer gesund sei: „Bei Herzschwäche sowie bestimmten Nieren- und Lebererkrankungen kann eine Begrenzung der täglichen Flüssigkeitsaufnahme notwendig sein.“ Daher solle man die Flüssigkeitszufuhr immer mit dem behandelnden Arzt abstimmen. Auch in Kombination mit Medikamenten sollte die Trinkmenge immer mit dem behandelnden Arzt insbesondere in Hinblick auf Hitzeperioden abgestimmt werden.

Das sollten ältere Menschen generell bei hohen Temperaturen beachten

Durch hitzebedingten Salz- und Flüssigkeitsverlust kann es passieren, dass der Körper mehr Wärme aufnimmt, als er durch Schwitzen abgeben kann, so die Oberärztin. „Dies kann zu einem Hitzestau oder Hitzschlag führen. Im schlimmsten Fall verursacht ein Hitzschlag einen Kreislaufkollaps sowie Bewusstseinsstörungen. Für ältere Menschen kann dies lebensbedrohlich sein“, teilt Walentiny abschließend mit.