Streckensperren möglich: ÖBB warnen vor extremer Hitze

Die extreme Hitze, die Österreich derzeit heimsucht, hat nun auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande. Die ÖBB warnt davor, dass teilweise Strecken sogar kurzfristig gesperrt werden könnten.

Die Hitze hat auch auf die ÖBB bzw. die Gleisinfrastruktur in Österreich Auswirkungen.

Die Hitze hat auch auf die ÖBB bzw. die Gleisinfrastruktur in Österreich Auswirkungen.

Neben den Wetterdiensten, die bereits vor Tagen Hitzewarnungen teils der höchsten Stufe für Österreich ausgerufen haben, machen das nun auch die ÖBB. Für den heutigen Freitag und die kommenden Tage – es könnte bis zu 41 Grad heiß werden – sprechen sie eine Hitzewarnung aus. Das bedeutet, dass es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann, „da die hohen Temperaturen auch die Bahninfrastruktur erheblich belasten“, erklärt man.

Was Bahnfahrern jetzt „droht“

Bei extremer Hitze könne es zu „sogenannten Gleisverwerfungen kommen“. Heißt konkret, dass sich dabei die Schienen ausdehnen, was zu Verformungen und kurzfristigen Streckensperren und Geschwindigkeitsreduktionen führen kann. Da die Sicherheit von Fahrgästen und Mitarbeitern für die ÖBB oberste Priorität habe, müssten Maßnahmen gesetzt werden, die sich auch auf den Fahrplan auswirken können. Welche das sein könnten, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Auswirkungen könnten die hohen Temperaturen im Bahnverkehr haben: Verspätungen im Zugverkehr

temporäre Einschränkungen einzelner Streckenabschnitte

Anpassung der Fahrgeschwindigkeit

erhöhte Wartungs- und Kontrollmaßnahmen an der Infrastruktur

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

ÖBB appellieren an Fahrgäste

Gleichzeitig appelliert man an die Fahrgäste und ersucht um Verständnis. Nicht notwendige Fahrten sollten wenn möglich vermieden oder verschoben werden. Bei unbedingt notwendigen Fahrten sollte man sich vor Fahrtantritt über die Verbindung informieren, mehr Zeit für die Reise einplanen und genügend Trinkwasser mitnehmen bzw. auf den entsprechenden Sonnenschutz achten.