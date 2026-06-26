Drogenlenker baute drei Unfälle – dann versteckte er sich auf Raststations-WC

Ein 30-Jähriger raste am Donnerstagabend ohne Kennzeichen durch das Ortsgebiet. Auf seiner Flucht vor der Polizei verursachte er drei Unfälle - verletzt wurde niemand.

Gegen 20.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in Vorchdorf ein Auto auf. Der Wagen kam den Beamten mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Auffällig war auch: Am Wagen waren keine Kennzeichentafeln montiert. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der 30-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung raste laut Landespolizeidirektion Oberösterreich weiter durchs Ortsgebiet. Dabei verursachte er insgesamt drei Verkehrsunfälle. In allen Fällen entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Nach den Unfällen setzte der Mann seine Fahrt fort.

Hilfe aus der Luft

Während der Verfolgung bekam die Polizei Unterstützung aus der Luft. Ein Rettungshubschrauber, der sich gerade in der Luft befand, gab den Beamten immer wieder den Standort des Autos durch. So konnten die Polizisten die Spur des Lenkers weiterverfolgen. Schließlich stellte der 30-Jährige sein Auto auf einem Parkplatz neben der Raststation Lindach ab. Danach flüchtete der Mann zu Fuß durch ein Feld. Seine Flucht dauerte aber nicht lange. Wenig später fanden ihn die Polizisten in der Raststation. Dort hatte er sich auf einer Toilette versteckt.

Test auf Kokain verlief positiv

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die klinische Untersuchung ergab, dass der Mann nicht fahrtauglich war. Deshalb wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 30-Jährige wird mehrfach angezeigt.