Hitze und starke Gewitter: Was Österreicher am Wochenende erwartet

Das Wochenende könnte stellenweise in Österreich rekordverdächtig heiß werden. Darunter mischen sich dann auch die ein oder anderen Gewitter, die teilweise auch unwetterartig ausfallen können. Wir haben den Überblick für euch.

Während die letzten Tage schon zahlreiche Juni-Rekorde von Messstationen geknackt haben – mehr dazu unter anderem hier: 36,4 Grad: Juni-Rekord in Bregenz gebrochen, so heiß war es heute in Österreich -, wird das Wochenende noch einmal ein Stück heißer. Am Samstag könnte der 40er noch knapp nicht geknackt werden, am Sonntag und Montag schaut es nach aktuellen Prognosen aber genau danach aus. Und sollte das der Fall sein, ist es auch nicht mehr weit bis zum Allzeitrekord, der im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) aufgestellt wurde. Damals hatte es 40,5 Grad.

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Wo in Österreich überall die höchste Hitze-Warnstufe gilt

Dementsprechend hat die „GeoSphere Austria“ auch Hitzewarnungen für ganz Österreich ausgerufen. Vor allem im Nordosten sowie in Graz, Klagenfurt und Villach gilt sogar die höchste Warnstufe. Dort leuchtet die Karte rot. Das restliche Land ist in orange gefärbt – die zweithöchste Wetterwarnstufe, die die „GeoSphere Austria“ hat. Direktes Sonnenlicht und vor allem verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt, sollte man in jedem Fall meiden. Große Anstrengungen sollten vermieden oder in die etwas kühleren Abend- oder Morgenstunden verschoben werden, in der heißesten Tageszeit sollte man allgemein nicht bei der Tür rausgehen, raten die Experten.

©GeoSphere Austria Die Hitzewarnungen der kommenden Tage für Österreich.

In Österreich werden sich auch Hitzegewitter bilden

Die Hitze bringt dementsprechend in Teilen Österreichs auch Gewitter mit sich. Am Samstag können sich in subtropischer Luftmasse in den späten Nachmittagsstunden und am Abend örtliche Hitzegewitter über den Bergen bilden, die punktuell Starkregen und böigen bis stürmischen Wind bringen, so die Meteorologen. Gewarnt wird da vor allem in Tirol (inklusive Osttirol) sowie im Osten Vorarlbergs. Am Sonntag wird dann in ganz Tirol und Vorarlberg sowie im Westen Salzburgs mit gelber Warnstufe gewarnt. „In der heißen, energiereichen Luftmasse nimmt die Gewitteranfälligkeit von Westen her deutlich zu. Die Hauptgefahr stellen dabei hohe Regenintensitäten und Sturmböen dar“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Gewitterwarnung betrifft zum Wochenstart noch größere Teile von Österreich

Am Montag und Dienstag weitet sich die Warnung dann deutlich nach Osten aus. Ab dem Nachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein ist mit „kräftigen Gewittern zu rechnen“. Diese bringen „örtlich Starkregen, im Nahbereich der Gewitterzellen lebt der Wind vorübergehend stark böig bis stürmisch auf“, weiß man seitens der GeoSphere Austria in der Warnung.

©GeoSphere Austria Die Gewitterwarnung breitet sich immer weiter aus. Hier im Bild die Warnungen für Montag und Dienstag.

Ende der extremen Hitze in Österreich ist in Sicht

Abkühlung ist aber tatsächlich mittlerweile in Sicht, wie die Österreichische Unwetterzentrale jetzt weiß. „Die Hitzewelle wird voraussichtlich schrittweise von Westen abgebaut. Ab Montag verlagert sich der Schwerpunkt der extremen Hitze zunehmend auf den Osten des Landes“, so die Meteorologen, die im Westen dann „nur noch“ mit rund 25 bis 30 Grad rechnen. Ab Mittwoch ist nach derzeitigem Stand auch österreichweit mit einem Ende der extremen Hitzewelle zu rechnen. Die Abkühlung werde aber „von teils kräftigen Gewittern begleitet“, so die Experten, die gleichzeitig anmerken, dass die Prognose für den weiteren Verlauf noch mit Unsicherheiten behaftet ist.