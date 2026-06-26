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Das Bild auf 5min.at zeigt mehrere Autos.
Aufgrund eines kurzzeitigen technischen Problems stockte heute Vormittag die Auto-Anmeldung bei Zulassungsstellen in Österreich.
Österreich
26/06/2026
IT-Problem

Kurze Panne bei Zulassungen: Auto-Anmeldung stockte in Österreich

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich heute mit der Nachricht an die Redaktion, dass es am Vormittag Probleme bei der Zulassung von Autos in Österreich kam. Wir haben nachgefragt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Wer heute Vormittag seinen Neuwagen in Österreich anmelden wollte, der ist womöglich vor einer kleinen Herausforderungen gestanden. Wie ein 5-Minuten-Leser berichtete, wollte er heute sein Auto in Kärnten anmelden, doch gab es offenbar ein technisches Problem, weshalb es zu Verzögerungen kam.

Technisches Problem seit Vormittag behoben

Wie der ÖAMTC auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilte, handelte es sich um ein zentrales Problem, welches vermutlich ganz Österreich betroffen hat. Vom Versicherungsverband Österreich (VVO) heißt es, dass es einen kurzzeitigen technischen Ausfall aufgrund eines Updates gegeben hat. „Es hat circa eine Stunde gedauert und ist seit rund 10 Uhr bereits wieder behoben“, so vom VVO im Gespräch mit 5 Minuten. „Das Problem wurde sofort erkannt, lokalisiert und behoben.“

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