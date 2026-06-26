Kurze Panne bei Zulassungen: Auto-Anmeldung stockte in Österreich

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich heute mit der Nachricht an die Redaktion, dass es am Vormittag Probleme bei der Zulassung von Autos in Österreich kam. Wir haben nachgefragt.

Wer heute Vormittag seinen Neuwagen in Österreich anmelden wollte, der ist womöglich vor einer kleinen Herausforderungen gestanden. Wie ein 5-Minuten-Leser berichtete, wollte er heute sein Auto in Kärnten anmelden, doch gab es offenbar ein technisches Problem, weshalb es zu Verzögerungen kam.

Technisches Problem seit Vormittag behoben

Wie der ÖAMTC auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilte, handelte es sich um ein zentrales Problem, welches vermutlich ganz Österreich betroffen hat. Vom Versicherungsverband Österreich (VVO) heißt es, dass es einen kurzzeitigen technischen Ausfall aufgrund eines Updates gegeben hat. „Es hat circa eine Stunde gedauert und ist seit rund 10 Uhr bereits wieder behoben“, so vom VVO im Gespräch mit 5 Minuten. „Das Problem wurde sofort erkannt, lokalisiert und behoben.“