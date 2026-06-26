Traditionsbetrieb aus Oberösterreich insolvent: 87 Arbeitsplätze betroffen

Für 87 Beschäftigte eines Unternehmens aus Oberösterreich beginnt eine ungewisse Zeit. Über das Vermögen der M. Lienbacher GmbH wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Der Betrieb soll weitergeführt werden.

Über das Vermögen der M. Lienbacher GmbH aus Palting (Bezirk Braunau) wurde am Freitag am Landesgericht Ried im Innkreis ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 87 Mitarbeiter, dies berichtet nun der Alpenländische Kreditorenverband. Trotz der Insolvenz soll der Geschäftsbetrieb vorerst fortgeführt werden.

Unternehmen beliefert Bau- und Fachhandel

Die M. Lienbacher GmbH, welches 1993 gegründet wurde, produziert hochwertige Beschläge, Kaminzubehör, Zulieferartikel, Accessoires und Gartenartikel. Zu den Kunden zählen vor allem Bau- und Fachhändler sowie Baumärkte. Zusätzlich betreibt das Unternehmen einen Online-Shop. Neben den beiden Standorten in Palting verfügt das Unternehmen auch über einen Standort in Leipzig. Dort erfolgen unter anderem die Montage von Glastüren sowie Teile des Online-Handels.

Mehrere Faktoren führten zur Insolvenz

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) geriet das Unternehmen durch mehrere Entwicklungen unter wirtschaftlichen Druck. Eine wesentliche Belastung war der Bau des neuen Produktionsstandortes in Palting. Vor allem die während der Corona-Pandemie gestiegenen Baukosten belasteten die Liquidität erheblich. Hinzu kamen Investitionen in eine neue Pulverbeschichtungsanlage, die aufgrund behördlicher Vorgaben notwendig wurden. Nach dem Ende des pandemiebedingten Nachfragebooms gingen die Umsätze in den Bereichen Kaminzubehör, Gartenartikel und Beschläge deutlich zurück. Besonders in Deutschland entwickelte sich der Markt für Kaminzubehör rückläufig, nachdem Förderungen für Biomasseheizungen und Kaminöfen geändert beziehungsweise gestrichen worden waren. Zusätzlich verschärfte ein wichtiger Lieferant seine Zahlungsbedingungen und verkürzte die Zahlungsziele nahezu auf Sofortzahlung. Gleichzeitig scheiterte eine geplante Neuordnung der Bankfinanzierung. Dadurch fehlten dem Unternehmen nach eigenen Angaben schließlich ausreichende liquide Mittel für den laufenden Betrieb.

244 Gläubiger betroffen

Nach der derzeitigen Gläubigerliste sind rund 244 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut AKV auf rund 13,98 Millionen Euro. Den Buchwerten zufolge verfügt das Unternehmen über Vermögenswerte von rund 21,45 Millionen Euro. Der Kreditorenverband weist allerdings darauf hin, dass insbesondere Vorräte und offene Forderungen voraussichtlich deutlich niedriger bewertet werden müssen.

Sanierung und Fortführung geplant

Nach Angaben des Unternehmens soll der Betrieb trotz des Insolvenzverfahrens fortgeführt werden. Finanziert werden soll dies unter anderem durch laufende Umsätze, den Einzug offener Kundenforderungen sowie den teilweisen Verkauf von Lagerbeständen. Den Gläubigern wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Dieser sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von 24 Monaten, vor. Das Sanierungsverfahren wurde am 26. Juni 2026 eröffnet. Forderungen können bis 26. August 2026 angemeldet werden. Die Prüfungstagsatzung findet am 9. September, die Sanierungsplantagsatzung am 14. Oktober 2026 statt.