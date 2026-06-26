Trauer um Andreas Koller: Österreich verliert „einen der größten Journalisten“

Mit Andreas Koller verliert Österreich einen der bekanntesten und angesehensten Politikjournalisten des Landes. Über Jahrzehnte berichtete und kommentierte er das politische Geschehen mit analytischer Schärfe, Sachlichkeit und großer journalistischer Sorgfalt. Besonders seine Arbeit bei den Salzburger Nachrichten, wo er als stellvertretender Chefredakteur und Innenpolitikchef tätig war, machte ihn weit über die Medienbranche hinaus bekannt. SN-Chefredakteurin Karin Zauner würdigte ihren langjährigen Kollegen mit bewegenden Worten: „Sein Tun, seine Worte, sein Einsatz für jüngere Kolleginnen und Kollegen haben längst breite und tiefe Wurzeln geschlagen.“

Zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit

Der promovierte Politikwissenschafter und Publizist begann seine journalistische Laufbahn bei der Tageszeitung Die Presse, bevor er 1988 zu den Salzburger Nachrichten wechselte. Für seine Arbeit erhielt Koller zahlreiche renommierte Auszeichnungen, darunter den Kurt-Vorhofer-Preis, den René-Marcic-Preis sowie gleich zehn Auszeichnungen als Innenpolitikjournalist des Jahres. Im Jahr 2010 wurde er außerdem zum Journalisten des Jahres gewählt. Seit 2022 war Koller auch als Professor tätig und gab sein Wissen an den journalistischen Nachwuchs weiter.

Einsatz für Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus

Andreas Koller engagierte sich weit über seine redaktionelle Arbeit hinaus für unabhängigen Journalismus. Als Präsident des Presseclub Concordia, Mitglied des Österreichischen Presserats sowie in führenden Funktionen beim Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) setzte er sich konsequent für journalistische Qualität, Medienethik und Pressefreiheit ein. Der VÖZ bezeichnete ihn als „herausragende Persönlichkeit und Leitfigur des österreichischen Journalismus“. Geschäftsführer Gerald Grünberger erklärte: „Sein messerscharfer, analytischer Blick auf die politischen Entwicklungen sowie sein unermüdliches Engagement für unsere Branche werden mit Sicherheit fehlen.“

Politik würdigt sein Vermächtnis

Auch aus der Politik kamen am Freitag zahlreiche Beileidsbekundungen. Die Grünen-Klubobfrau Leonore Gewessler bezeichnete Koller als „unermüdlichen Mahner für Demokratie und gegen ihre Feinde, für Pressefreiheit sowie für die Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit des Journalismus.“ Mediensprecherin der Grünen Sigi Maurer würdigte ihn als „außergewöhnlichen Journalisten, klugen Analytiker und Menschen von großer Integrität“. Sein Vermächtnis werde weit über seine Lebenszeit hinaus wirken.