Sonne scheint ungestört weiter: In allen Bundesländern über 35 Grad

Es bleibt weiterhin gnadenlos heiß und die Temperaturen legen am Samstag sogar noch einen Zahn zu. Bis zu 39 Grad sind möglich.

Es wird nicht empfohlen, sich untertags in der prallen Sonne aufzuhalten. Auf asphaltierten Plätzen, wie hier auf der Kärntner Straße in Wien, ist besondere Vorsicht geboten.

Es wird nicht empfohlen, sich untertags in der prallen Sonne aufzuhalten. Auf asphaltierten Plätzen, wie hier auf der Kärntner Straße in Wien, ist besondere Vorsicht geboten.

Am Samstag erwartet uns weiter ungewöhnlich heißes Hochdruckwetter in Österreich, mit viel Sonnenschein und meist nur harmlosen Quellwolken. Ganz im Westen können da und dort zum Abend hin Wärmegewitter entstehen.

Besonders heiß wird’s in Niederösterreich

Die Hitzewelle verschärft sich auch in Niederösterreich nochmals und bringt zunehmend schwüle Luft. Bei Höchstwerten zwischen 33 und 39 Grad wackelt sogar ein historischer Rekord: Der bisherige Juni-Spitzenwert von 38,6 Grad (gemessen 2013 in Waidhofen an der Ybbs) könnte heute übertroffen werden.