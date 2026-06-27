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Bild auf 5min.at zeigt ein Schwimmbad.
Am späten Freitagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz beim Walgaubad in Vorarlberg.
Nenzing
27/06/2026
Keine Evakuierung

Nächtlicher Großeinsatz in Vorarlberg: Chlorgas tritt bei Schwimmbad aus

Ein Chlorgasalarm sorgte in der Nacht auf Samstag für einen Großeinsatz beim Walgaubad in Nenzing in Vorarlberg.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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In der Nacht auf Samstag kam es beim Walgaubad in Nenzing zu einem Chlorgasalarm. Gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten umgehend zum Gelände aus. Die Feuerwehren Nenzing und Bludenz waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Insgesamt standen zehn Fahrzeuge und 63 Einsatzkräfte im Einsatz.

Kleines Leck bei Chlorgasanlage entdeckt

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein kleines Leck an der Chlorgasanlage entstanden war. Dadurch trat lediglich eine geringe Menge Chlorgas aus. Eine akute Gefahr für Personen in der Umgebung bestand laut Erhebungen nicht. Auch die Besucher des direkt angrenzenden „Badaila-Festes“ waren nicht gefährdet.

Keine Evakuierung notwendig

Da keine unmittelbare Gefahr festgestellt wurde, entschieden die Einsatzkräfte gegen eine Evakuierung des Festgeländes. Neben der Feuerwehr waren auch die Rettungskräfte mit rund 30 Personen sowie die Polizei mit sieben Streifenwagen vor Ort. Der Einsatz konnte nach der Sicherung der Anlage beendet werden.

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