Gute Tat endet in Tragödie: Junger Mann (20) wollte helfen – stirbt

Ein 20-Jähriger ist im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) bei der Reparatur eines Fahrzeugs tödlich verunglückt. Trotz sofortiger Hilfe und Reanimation konnte er nicht gerettet werden.

Im Bezirk Gmunden ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der junge Mann hatte einen ihm unbekannten Fahrzeuglenker bei der Behebung eines technischen Defekts an dessen Auto unterstützt.

Wagenheber gibt plötzlich nach

Während der Reparaturarbeiten befand sich der 20-Jährige unter dem angehobenen Fahrzeug. Dieses war lediglich mit einem Wagenheber gesichert. Aus bislang ungeklärter Ursache gab der Wagenheber nach. In der Folge stürzte das Fahrzeug auf den Mann und klemmte ihn im Brustbereich ein.

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe

Ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, reagierte umgehend und brachte seinen eigenen Wagenheber zur Unfallstelle. Gemeinsam mit weiteren anwesenden Personen gelang es, den Verunfallten unter dem Fahrzeug zu befreien. Kurz darauf eintreffende Rettungskräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte und intensiver Wiederbelebungsversuche erlag der 20-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.