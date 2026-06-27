Tödlicher Frontal-Crash: Blendeffekt führt zu Tragödie

Ein 86-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der Autofahrer blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.

Am 26. Juni 2026 gegen 22.15 Uhr kam es auf der Gmöser Straße in Fahrtrichtung Laakirchen zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden war zur selben Zeit auf der Straße unterwegs, als ein 86-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Gmunden vom Güterweg Roith kommend in Richtung der Kreuzung mit der Gmöser Straße einbog.

Blendeffekt führt zu folgenschwerer Kollision

Der 20-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, kurz zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. In der Folge übersah er den Fahrradfahrer, der sich bereits auf der Fahrbahn befand, und erfasste diesen frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 86-Jährige mehrere Meter weit geschleudert.

Reanimation erfolglos

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.