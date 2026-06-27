Lotto-Bonusziehung: Wiener räumt ab, gewinnt 146.000 Euro

Bei der Lotto-Bonusziehung vom Freitag, 26. Juni 2026, hat es keinen Sechser gegeben. Ein Wiener hat dennoch richtig abgeräumt. Alles dazu hier bei uns.

Obwohl der Sechser nicht gefallen ist und es demnach am Sonntag bereits um einen Jackpot bei der Lotto-Ziehung geht, hat es bei der Bonusziehung am Freitag, 26. Juni 2026, zwei Sologewinne mit dementsprechend hohen Gewinnsummen gegeben. Zudem wurde auch – wie üblich bei dieser Art der Ziehung – ein 30.000-Euro-Bonus zufällig aus allen teilnehmenden Tipps gezogen.

Lotto-Ziehung mit zwei Sologewinnen

„Sologewinn Nummer eins gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl“, schreiben die Österreichischen Lotterien. Ein Salzburger hatte im neunten Quicktipp die gewinnbringende Kombination – die mehr als 66.000 Euro wert ist. Etwas weniger als die Hälfte geht auf das Konto eines Steirers. Er oder sie hat genau 30.000 Euro gewonnen, Grund dafür war die richtige Quittungsnummer, die zufällig ausgewählt wurde und den Bonus beschert hat.

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Joker geknackt, 146.000 Euro wert

Keinen Hauptgewinn hat es bei der LottoPlus-Ziehung gegeben. Die Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. Heißt: 33 Spielteilnehmer bekommen jeweils etwas mehr als 5.000 Euro überwiesen. Der höchste Gewinn der Bonusziehung geht damit nach Wien. Dort haben auf einem Tippschein sowohl die Zahlen gestimmt, als auch war das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Er oder sie bekommt mehr als 146.000 Euro. Die gezogenen Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.