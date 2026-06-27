Rote Hitze-Warnung: Karte zeigt, wo in Österreich die höchste Stufe gilt

Die extreme Hitze hat Österreich jetzt endgültig erreicht, am Wochenende sind Temperaturen teils über 40 Grad möglich, der Allzeitrekord ist in Greifweite. Wo die höchste Hitze-Warnung gilt, erfahrt ihr hier bei uns.

In ganz Österreich wird vor der Hitze gewarnt, in Teilen sogar mit der höchsten Stufe.

In ganz Österreich wird vor der Hitze gewarnt, in Teilen sogar mit der höchsten Stufe.

„Es ist mit extremer Hitzebelastung zu rechnen.“ Dieser Satz ist in der roten Warnung (höchste Stufe) der GeoSphere Austria dieser Tage zu lesen. Grund dafür sind enorme Temperaturen, die vor allem am Wochenende und dann auch zum Start in die neue Woche noch auf uns zukommen. Laut Prognosen ist mit Temperaturen von bis zu 40 Grad in den rot bewarnten Gebieten zu rechnen. Damit steht auch der Allzeitrekord in Österreich zur Debatte. Dieser stammt noch aus dem Jahr 2013, als es im August in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) nicht weniger als 40,5 Grad hatte. Ob der geknackt wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Was allerdings wohl fix ist: Juni-Rekorde werden massenhaft purzeln. Was man bei diesen Temperaturen beachten sollte: Extreme Hitze in Österreich: Darauf sollten ältere Menschen jetzt achten.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Höchste Warnstufe vor allem im Norden und Nordosten

In Kartenform zeigt die GeoSphere Austria nun auch an, welche Gebiete besonders betroffen sind. Kühle Temperaturen wird es jedenfalls in ganz Österreich nicht geben, die niedrigste Warnstufe für die kommenden Tage ist orange (zweithöchste Stufe). Zusätzlich wird eben von Linz bis Eisenstadt im Norden und Nordosten Österreichs sogar mit der höchsten Stufe gewarnt, ebenfalls rot markiert sind die großen Städte im Süden – Graz, Klagenfurt und Villach.

©GeoSphere Austria Diese Regionen sind in den kommenden Tagen rot und haben mit extremer Hitze zu rechnen.

So heiß wird es jetzt wirklich

Was aber erwartet uns jetzt eigentlich genau? Auch darauf haben die Meteorologen eine Antwort. Am Samstag könnte es demnach noch knapp unter 40 Grad haben, die Höchsttemperatur wird mit „zwischen 30 und 39 Grad“ angegeben. Die höchsten Temperaturen gibt es dabei – wie auch in den Tagen darauf – wohl im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand. Geht es nach den Prognosen der GeoSphere Austria, dürfte am Sonntag dann der 40er im Osten fallen. Die Höchsttemperaturen werden dort auch am Montag bis zu 40 Grad erreichen.

Abkühlung ab der Wochenmitte erwartet

Am Dienstag und Mittwoch gehen die Temperaturen leicht zurück, die Tageshöchstwerte erreichen dann noch 38 bzw. 36 Grad. Vor allem am Mittwoch sind die Temperaturen stark zweigeteilt, liegen sie im Westen doch nur bei bis zu 19 Grad! Nach aktueller Sicht dürfte es dann spätestens am Donnerstag überall wieder kühler werden, die Höchsttemperaturen werden aktuell für die zweite Wochenhälfte mit überall unter 30 Grad angegeben.