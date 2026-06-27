Warum Millionen Pensionisten noch mehr „verlieren“ könnten

2027 werden die Pensionen in Österreich erhöht, größtenteils allerdings unterhalb der Inflation. Während bisher mit einer solchen von 3,3 Prozent gerechnet wurde, könnte sie höher ausfallen - und die "Einbußen" damit größer.

2027 werden die Pensionen größtenteils unterhalb der zugrundeliegenden Inflation erhöht. Die meisten Menschen bekommen 2,95 Prozent mehr, ausgenommen sind Ausgleichszulagenbezieher (plus 3,3 Prozent) und Personen, die mehr als 6.930 Euro im Monat brutto bekommen. Hier wurde ein Deckel eingesetzt, sie bekommen um 204,44 Euro mehr im Monat. Alles dazu hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr. Um den erwünschten Einsparungseffekt zu erreichen, wurde mit einer Inflation von 3,3 Prozent gerechnet. Nun sieht es allerdings danach aus, als könnte diese höher als jene angenommenen 3,3 Prozent ausfallen. Was bedeutet das für die Einbußen, die Pensionisten hierzulande im kommenden Jahr im Vergleich zu einer vollen Abgeltung der Teuerung hinnehmen müssen? Wir wissen es ganz genau.

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Werte zeigen, was höhere Inflation bedeuten würde

Bernhard Angeler, der das online-Tool rechner.at betreut, hat exklusiv für 5 Minuten einige Werte berechnet. Dabei sind wir von einer für die Pensionserhöhungen zugrundeliegenden Inflation von 3,3, von 3,4 und von 3,5 Prozent ausgegangen. Nach aktuellen Werten würde diese ziemlich genau zwischen 3,4 und 3,5 liegen, die beiden Werte scheinen also am logischsten zu sein, fehlen doch nur noch zwei Monate in der Berechnung der Jahresinflation (Juni und Juli). Welche Einbußen eine Erhöhung von 3,3 Prozent bedeuten würde, haben wir bereits berechnet. Alles dazu hier auf 5min.at: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest. Wenn ihr euch genau ausrechnen wollt, wie hoch eure Pension im kommenden Jahr ansteigt, könnt ihr das übrigens hier online auf rechner.at machen.

Diese Einbußen müssten Pensionisten hinnehmen

Ist die Inflation höher als 3,3 Prozent würden auch Ausgleichszulagenbezieher (Anmerkung: 2026 brutto 1.308,39 Euro monatlich) Einbußen einstecken müssen. Das wären bei einer Inflation von 3,4 Prozent immerhin 17 Euro im Jahr, bei 3,5 Prozent sind es 34 Euro jährlich, wie die Auswertung zeigt. Nimmt man nun die Durchschnittspension von Frauen hierzulande her (rund 1.705 Euro), liegt der Verlust bei 3,3 Prozent schon bei 64 Euro Netto im Jahr. Dieser würde sich in weiterer Folge auf 83 bzw. 101 Euro jährlich erhöhen. Bei der durchschnittlichen Männer-Pension von 2.435 Euro sind es 72 Euro (3,3 Prozent) bzw. in weiterer Folge bei einer höheren Inflation 93 oder gar 114 Euro pro Jahr. Die Werte findet ihr in der folgenden Infobox genauer aufgelistet. Übrigens: Dass diese nicht linear ansteigen und in niedrigen Bereichen teils höher sind als bei beispielsweise 2.000 Euro, liegt unter anderem am Pensionistenabsetzbetrag, so Angeler gegenüber 5 Minuten.

Brutto 2026 Netto-Verlust pro Jahr 3,3 Prozent Netto-Verlust pro Jahr 3,4 Prozent Netto-Verlust pro Jahr 3,5 Prozent 1.308,39 Euro 0 Euro ca. 17 Euro ca. 34 Euro 1.500 Euro ca. 69 Euro ca. 88 Euro ca. 108 Euro 1.705 Euro ca. 64 Euro ca. 83 Euro ca. 101 Euro 2.000 Euro ca. 60 Euro ca. 77 Euro ca. 93 Euro 2.435 Euro ca. 72 Euro ca. 93 Euro ca. 114 Euro

Neue Gebühr steht Österreichs Pensionisten ins Haus

Österreichs Pensionisten steht neben der Anpassung unterhalb der Inflation noch eine weitere Maßnahme ins Haus, die sie Geld kostet. Ab November müssen nämlich auch sie die eCard-Gebühr bezahlen. Die PVA hat gegenüber 5 Minuten auch bestätigt, dass diese eben im November abgezogen wird und nicht im Oktober, wo die doppelte Pension kommt. Alles zur Maßnahme, die bereits im Vorjahr beschlossen wurde, auch hier: Im November: Neue Gebühr kostet zwei Millionen Pensionisten fast 27 Euro.