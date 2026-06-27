Polizei warnt: Bei dieser deutschen Nummer sollest du nicht abheben

Im Bezirk Kirchdorf an der Krems häufen sich Anrufe von Betrügern. Sie geben sich als Polizisten aus und haben es offenbar vor allem auf ältere Menschen abgesehen.

Seit Donnerstag, 25. Juni 2026, sind bei der Polizeiinspektion Windischgarsten acht Meldungen über solche Anrufe eingegangen. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und versuchen, ihre Opfer mit einer erfundenen Geschichte unter Druck zu setzen. Dabei verwenden die Täter laut Polizei die deutsche Telefonnummer +49 4558 48219. Am Telefon behaupten sie, dass in der Nähe der meist älteren Angerufenen Einbrüche verübt worden seien.

Druck am Telefon erzeugen

Die Betrüger erzählen weiter, dass ein Täter bereits festgenommen worden sei. Zwei weitere Personen hätten es aber noch auf die Wertgegenstände der Angerufenen abgesehen. So wollen die Täter offenbar Angst auslösen und die Betroffenen dazu bringen, über Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu sprechen. Zusätzlich fragen die Anrufer nach Pflegepersonal oder Handwerkern im Haus. Auch solche Fragen können dazu dienen, mehr über die persönliche Situation der Betroffenen herauszufinden.

Sofort auflegen

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Wer so einen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort beenden und keine Auskunft geben. Das gilt besonders für Fragen zu Vermögen, Wertgegenständen oder persönlichen Verhältnissen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich betont: „Beenden Sie derartige Gespräche sofort und geben Sie keinesfalls Auskunft über Vermögenswerte oder persönliche Verhältnisse. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten.“