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Bild auf 5min.at zeigt Norbert Hofer.
Ein Zeuge soll Hofer während einer Fahrt im stark alkoholisierten Zustand beobachtet haben.
Pinkafeld
27/06/2026
Betrunken

Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer soll mit 2,5 Promille am Steuer erwischt worden sein

Betrunken am Steuer? Dem FPÖ-Politiker Norbert Hofer wird vorgeworfen, am Freitag stark alkoholisiert mit seinem Audi unterwegs gewesen zu sein. Er selbst bestreitet dies und erklärt, nicht gefahren zu sein.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Aufruhr um Norbert Hofer: Wie die „Heute“ zuerst berichtet, soll er ehemalige FPÖ-Chef am Freitagvormittag, den 26. Juni 2026, alkoholisiert mit einem Audi 80 gefahren sein. Die Polizei soll demnach kurz vor 11.45 Uhr per Notruf über einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer alarmiert worden sein, der aus der Steiermark in Richtung Pinkafeld unterwegs sei.

Verkehrsinsel überrollt, beinahe in einen Straßengraben gefahren

Den Berichten zufolge soll Hofer zunächst eine Verkehrsinsel überrollt haben und anschließend beinahe im Straßengraben gelandet sein. Der Zeuge beschrieb die Fahrweise als äußerst rücksichtslos. Das Auto sei zudem zeitweise auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen.

Alko-Vortest soll 2,5 Promille ergeben haben

Das Fahrzeug soll bereits zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sein, als sich der Zeuge nur wenige Minuten später erneut per Notruf meldete. Er soll angegeben haben, dass der Autofahrer mittlerweile an seiner Wohnadresse in Pinkafeld angekommen sei. Die alarmierten Beamten sollen den Gesuchten schließlich als den FPÖ-Landtagsabgeordneten Norbert Hofer identifiziert haben. Ein Alko-Vortest vor Ort bescheinigte dem Politiker einen Wert von 2,5 Promille. Einen Alkomat-Test soll er verweigert haben. Gegenüber der „Heute“ habe sich Hofer nicht zu den Vorwürfen geäußert.

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