Aufpassen: Große Preissprünge bei flexiblen Stromtarifen

Nur ungefähr jeder zehnte Kunde hat einen flexiblen Stromtarif. Flexibel heißt, dass es je nach Tageszeit auch zu Preisschwankungen kommen kann. Dieses Risiko wollen viele nicht eingehen.

Sobald die Sonne am Abend untergeht, kann bei flexiblen Tarifen ein Preisanstieg drohen.

Sobald die Sonne am Abend untergeht, kann bei flexiblen Tarifen ein Preisanstieg drohen.

Viel Sonnenschein beeinflusst die Strompreise – jedenfalls bei dynamischen Tarifen. Da sich die Kosten hier im Laufe des Tages laut stark verändern, kann der Strom phasenweise deutlich teurer werden. Das bestätigt die E-Control (Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt in Österreich).

Tagsüber reichlich Solarstrom, abends drohen Preisanstiege

Wer einen dynamischen Tarif nutzt, erlebt derzeit extreme Preisunterschiede: Tagsüber sorgt der reichliche Solarstrom für rapide sinkende Preise. Sobald die Sonne am Abend jedoch untergeht, droht laut einem Sprecher ein Preisanstieg – weil dann weder Photovoltaik noch ausreichend Windenergie zur Verfügung stehen. Dann muss Strom aus Gaskraftwerken zugeschaltet werden, was wiederum bedeutet, dass der Preis kräftig nach oben gehen kann.

Risiko ist den meisten zu hoch

Dieses finanzielle Risiko ist der Mehrheit der Verbraucher zu hoch: Weniger als zehn Prozent der Stromkunden nutzen aktuell einen flexiblen Tarif. Dabei bietet das Modell durchaus Planbarkeit, da die Preise für den Folgetag immer einen Tag im Voraus feststehen. Kundinnen und Kunden können ihren Stromverbrauch also gezielt steuern und in günstigere Stunden verlegen.

Weißt du, wie hoch dein Strom- oder Gas-Tarif ist? Ja, natürlich. Nein, keine Ahnung. Ist das wichtig? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 15:52 Uhr aktualisiert