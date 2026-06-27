Familienministerin Claudia Bauer warnt vor Zwangs-Ehen in den Ferien

Mit einer neuen Info-Broschüre will das Familienministerium gegen Zwangsehen vorgehen. Das Heft soll Mädchen über ihre Rechte aufklären und wird gezielt in "Brennpunktschulen" ausgehändigt.

Ministerin Bauer rät gefährdeten Mädchen, sich Vertrauenspersonen anzuvertrauen, bei denen sie im Notfall auch Unterschlupf finden können.

Ministerin Bauer rät gefährdeten Mädchen, sich Vertrauenspersonen anzuvertrauen, bei denen sie im Notfall auch Unterschlupf finden können.

Besonders in den Ferien sei das Risiko hoch, dass Mädchen ins Ausland gebracht und zwangsverheiratet werden, so Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Samstag im Ö1-Mittagsjournal.

Für Selbstbestimmung, gegen jede Form von körperliche Gewalt oder Genitalverstümmelung

Kernbotschaft der Broschüre ist das Recht auf Selbstbestimmung: Zwangsheirat und jede Form von körperlicher Gewalt oder Beschneidung sind verboten. Das Informationsmaterial listet außerdem Warnzeichen auf, die auf eine drohende Gefahr hindeuten – etwa wenn das Handy überwacht wird oder eine geplante Reise im Unklaren bleibt.

Gefährdete Mädchen sollen sich jemandem anvertrauen

Ministerin Bauer rät gefährdeten Mädchen, sich Vertrauenspersonen anzuvertrauen, bei denen sie im Notfall auch Unterschlupf finden können. Zudem sollten sie wichtige Dokumente sicher verwahren und Notrufnummern im Handy abspeichern. Die Broschüre nennt hierfür konkrete Anlaufstellen:

An diese Anlaufstellen können sich Mädchen und junge Frauen werden: Das Frauenzentrum des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)

Die Frauenhelpline gegen Gewalt

Rat auf Draht

Die regionalen Gewaltschutzzentren

Zwangsehen sind in Österreich nicht erlaubt

Zwangsehen sind in Österreich illegal, ganz gleich, wo auf der Welt sie stattgefunden haben. Die Nötigung zu einer Ehe – etwa durch Gewalt oder Drohungen – kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Das gilt auch für rein traditionelle oder religiöse Hochzeiten: Sie haben in Österreich zwar keine rechtliche Gültigkeit, werden aber als schwere Nötigung strafrechtlich verfolgt.

Weltweit rund 200 Millionen Minderjährige von Zwangsheirat betroffen

Global gesehen sind Schätzungen zufolge rund 200 Millionen Minderjährige von Zwangsheirat betroffen. Für Österreich wird von einer jährlichen Fallzahl von etwa 200 Betroffenen ausgegangen. Motive sind laut einem Bericht des Familienministeriums patriarchalische Familienstrukturen, wirtschaftliche und aufenthaltsrechtliche Gründe, die Aufrechterhaltung der Beziehung zum Herkunftsland sowie Kontrolle der Sexualität und von unerwünschtem Verhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 16:14 Uhr aktualisiert