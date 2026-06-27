Plötzlich starke Schmerzen: Helikopter rettete Bergsteigerin per Tau

In St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck musste eine 33-Jährige aus dem Drachenwand-Klettersteig gerettet werden. Plötzlich ging wegen starker Schmerzen im Vorfuß nichts mehr.

Eine 33-jährige Bergsteigerin aus dem Bezirk Gmunden ist am Samstag, dem 27. Juni 2026, am Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz (Oberösterreich) in eine Notlage geraten. Gemeinsam mit einer Begleitperson war sie gegen 7.45 Uhr in den Klettersteig eingestiegen. Im Bereich des Sektors 8, der sogenannten „Weißen Verschneidung“, bekam sie plötzlich starke Schmerzen im rechten Vorfuß. Weil der Verdacht auf einen Ermüdungsbruch bestand, konnte sie nicht mehr selbstständig weiter.

Hilfe alarmiert

Gegen 8.25 Uhr wurde deshalb ein Notruf abgesetzt. Mehrere Einsatzkräfte der Bergrettung machten sich daraufhin auf den Weg zur verletzten Bergsteigerin. Gleichzeitig wurde auch der Notarzthubschrauber Martin 3 zum Einsatzort geschickt. Für die Frau war klar: Ein Abstieg aus eigener Kraft war in dieser Situation nicht mehr möglich.

Rettung per Tau

Um 9.20 Uhr konnte die 33-Jährige schließlich mittels Bergetau gerettet werden. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen. Die Rettung verlief damit über den Luftweg. So konnte die Bergsteigerin rasch vom Klettersteig weggebracht werden. Die Begleitperson der Frau blieb nicht allein am Berg zurück. Sie stieg gemeinsam mit Einsatzkräften selbstständig ins Tal ab.